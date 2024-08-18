يدرس إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر السعودي، الاستقالة من منصبه بعد ساعات قليلة من خسارة فريقه لقب كأس السوبر المحلي لكرة القدم.

وكشف الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس عن تفكير المهيدب في الاستقالة والابتعاد عن رئاسة نادي النصر.

وتلقى النصر هزيمة مريرة على يد الهلال بنتيجة 1-4 مساء أمس السبت في نهائي كأس السوبر السعودي.

وفشل النصر في الحفاظ على تقدمه بهدف البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما استقبل 4 أهداف من بينها ثنائية للصربي ألكسندر ميتروفيتش وهدف لمواطنه سيرجي سافيتش كما أحرز البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

ولم ينجح النصر في تحقيق أي لقب محلي منذ تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي عام 2019.

وحقق نادي النصر لقب الدوري السعودي 9 مرات آخرها موسم 2018 – 2019 بالتساوي مع نادي الاتحاد خلف الهلال الأكثر تتويجًا كما أن النصر لم يفز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين منذ عام 1990.

ولم يعلن إبراهيم المهيدب أي ردة فعل بعد خسارة فريقه أمام الهلال برباعية بينما كانت آخر رسالة له عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس لمطالبة الجماهير بدعم الفريق في لقاء النهائي.

وكتب المهيدب: "جمهور الشمس نجوم النصر محتاجين حضوركم ودعمكم وتحفيزكم طوال دقائق المباراة".

وتولى المهيدب رئاسة نادي النصر يوم 21 يونيو الماضي، ولم يبرم الفريق أي صفقات لتدعيم صفوفه في عهد المهيدب سوى ضم الحارس البرازيلي بينتو واللاعب سالم النجدي ظهير الفتح.