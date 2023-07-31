آخر تطورات موقف ديمبلي من الانتقال إلى باريس سان جيرمان
كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات موقف الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، من إتمام صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الحالي.
وينتهي تعاقد ديمبلي مع النادي الكتالوني في صيف 2024، ويرتبط بشرط جزائي قيمته 50 مليون يورو، يتضاعف إلى 100 مليون يورو بحلول الأول من أغسطس المقبل.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الإثنين، فإن النجم الفرنسي وضع شرطًا مهمًا، قبل إتمام انتقاله إلى باريس سان جيرمان، وهو أن تتم مغادرته بطريقة جيدة بعد سنوات قضاها مع النادي الإسباني.
وأوضحت: "يفضل اللاعب أن يكون هناك اتفاق بين مسؤولي برشلونة وسان جيرمان على قيمة الصفقة، حيث يصر اللاعب على عدم رغبته في استخدام النادي الفرنسي شرط الـ50 مليون يورو".
وكان فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي" وخبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، كتب على حسابه بمنصة "إكس": "قال ديمبلي نعم لعرض باريس سان جيرمان.. ومنح الضوء الأخضر للصفقة، حيث أتم اتفاقه على عقد لمدة 5 سنوات".
فيما أفادت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن من المتوقع ألّا يسافر ديمبلي مع برشلونة إلى لاس فيغاس لمباراة ميلان الودية.
يذكر أن برشلونة اجتمع مع وكيل ديمبلي قبل أسبوعين، وقدم عرضًا لتمديد عقد الفرنسي حتى 30 يونيو 2027، ولكن يبدو أن العرض لم يكن مرضيًا للاعب.
وخاض ديمبلي مع برشلونة 35 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 9 آخرين.
ديمبلي كان قد انضم لصفوف البارسا في صيف 2017 قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.