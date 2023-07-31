آخر تطورات موقف ديمبلي من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات موقف الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، من إتمام صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الحالي.

وينتهي تعاقد ديمبلي مع النادي الكتالوني في صيف 2024، ويرتبط بشرط جزائي قيمته 50 مليون يورو، يتضاعف إلى 100 مليون يورو بحلول الأول من أغسطس المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الإثنين، فإن النجم الفرنسي وضع شرطًا مهمًا، قبل إتمام انتقاله إلى باريس سان جيرمان، وهو أن تتم مغادرته بطريقة جيدة بعد سنوات قضاها مع النادي الإسباني.