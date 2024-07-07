ساوثغيت يعلق على لقطة رقصه مع لاعبيه بعد التأهل لقبل نهائي يورو 2024

بعد نحو أسبوع من قيام الجماهير الغاضبة بإهانة غاريث ساوثغيت، شارك مدرب إنجلترا لاعبيه الرقص أمام المشجعين، مساء السبت، بعد الفوز بركلات الترجيح على سويسرا في دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وتفوق لاعبوه 5-3 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. وتقدمت سويسرا بهدف سجله بريل إمبولو في الدقيقة 75، ثم تعادلت إنجلترا عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 80.

وكانت المباراة المئة لساوثغيت مدربا لإنجلترا الأفضل للمنتخب في البطولة التي قدمت فيها إنجلترا أداء متواضعا تعرض على إثره المدرب لانتقادات وثارت تكهنات بشأن مستقبله.

وقال ساوثغيت عن رقصه مع اللاعبين: "أحيانا تفكر لا بد أن هناك بعض الاستمتاع في هذه الوظيفة، فإذا لم أتمكن من الاستمتاع بتلك اللحظة، فإن الأمر برمته مضيعة للوقت".

وتأهلت إنجلترا إلى الدور قبل النهائي للمرة الثالثة في أربع بطولات، لتواجه هولندا التي تغلبت على تركيا.

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وأضاف: "أحب اللاعبين، أحب مشاركتهم تلك اللحظة. توليت هذه المهمة محاولة لتحسين الكرة الإنجليزية. أردت أن نستعيد مصداقيتنا على المحافل الدولية. لذا لا يمكنني أن أنفي أن الوضع قد يكون صعبا عندما يصبح شخصيا كما كان في الأسابيع القليلة الماضية.

"لكننا نقاتل. لن نتوقف عن القتال. وكما قلت، نحن في الدور قبل النهائي مجددا، وسنرى إلى أي مدى سنتقدم".