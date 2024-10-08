الخامسة بعد 4 جولات.. إقالة جديدة في الدوري التونسي

تَواصل نزيف الإقالات والاستقالات في صفوف مدربي الدوري التونسي للمحترفين بعدما قرَّر نادي اتحاد بن قردان اليوم الثلاثاء إقالة مدربه فخر الدين قلبي رسميًّا من مهامه بعد 4 مباريات لم يعرف خلالها الفريق سوى الخسارة في بداية موسم 2024 ـ 2025.

وكشفت مصادر قريبة من نادي الاتحاد، أن إدارة الفريق قرَّرت الانفصال بالتراضي عن المدرب فخر الدين قلبي والبدء في مفاوضات مع مدربين محليين لخلافته على رأٍس الجهاز الفني، فيما ينطلق طارق جراية بحظوظ وافرة ليكون المدرب الجديد للنادي.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة المديرة لاتحاد بن قردان عن استقالة المدرب المساعد يوسف الغريبي من منصبه عقب الخسارة الخميس الماضي أمام الاتحاد المنستيري (2 ـ 1) في الجولة الرابعة.

أخبار ذات علاقة الترجي يتعثر من جديد والإفريقي والباجي يحققان العلامة الكاملة بالدوري التونسي

وتوصل مسؤولو الاتحاد اليوم الثلاثاء إلى اتفاق رسمي مع المدرب طارق جراية لخلافة فخر الدين قلبي على رأس الجهاز الفني للفريق الأول على أن يكون أول ظهور له غدًا الأربعاء في أول تدريب للمجموعة.

ويحتل اتحاد بن قردان، الذي يرتبط اسمه بالرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء، المركز الـ16 والأخير من الدوري التونسي بعد 4 جولات برصيد خال من النقاط.

وتعد إقالة فخر الدين قلبي الخامسة في الدوري التونسي للمحترفين بعد مُضي 4 جولات فقط من الموسم الجديد.

وفي وقت سابق، أقالت أندية نجم المتلوي واتحاد تطاوين وقوافل قفصة والنادي البنزرتي مدربيها لسوء النتائج.

ويحتل النادي الأفريقي والأولمبي الباجي صدارة الدوري التونسي للمحترفين برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، فيما يحتل الترجي، حامل اللقب المركز الرابع برصيد 8 نقاط.