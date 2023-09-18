سون: ريتشارليسون يحظى بدعم "عائلة" توتنهام

وكان ريتشارليسون قال الأسبوع الماضي إنه يحتاج إلى دعم نفسي مع عودته إلى إنجلترا، بعد التقاط صورة للاعب البالغ عمره 26 عامًا وهو يبكي على مقاعد البدلاء خلال فوز البرازيل 5-1 على بوليفيا في مباراة بتصفيات كأس العالم 2026.

وسجل ريتشارليسون خمسة أهداف في 41 مباراة مع توتنهام منذ انتقاله من إيفرتون في يوليو من العام الماضي، ولم ينجح في حجز مكانه بالتشكيلة الأساسية بشكل متواصل.

وكان هدف ريتشارليسون أمام شيفيلد يونايتد يوم السبت هو الأول للمهاجم البرازيلي في الدوري الإنجليزي منذ أبريل الماضي.