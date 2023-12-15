كم كسبت الأندية بعد نهاية دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا؟
انتهت مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم 2023/2024، وهذا آخر دور مجموعات للبطولة بنظامه الحالي، وسيبدأ الموسم المقبل بنظام جديد.
وتأهلت أندية بايرن ميونخ وآرسنال وريال مدريد وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد وبروسيا دروتموند ومانشستر سيتي بوشلونة كمتصدرة لمجموعتها.
في حين تأهلت أندية كوبنهاغن وآيندهوفن ونابولي وإنتر ميلان ولاتسيو وباريس سان جيرمان ولايبزيغ وبورتو في المركز الثاني.
وريال مدريد ومانشستر سيتي هما الفريقان الوحيدان اللذان حققا العلامة الكاملة في دور المجموعات بتحقيق كل منهما الفوز 6 مرات.
ووفا لصحيفة "ماركا" فقد حصد ريال مدريد 42.040.000 يورو حتى الآن في دوري أبطال أوروبا، وهو المبلغ الذي حصل عليه مانشستر سيتي، حامل لقب النسخة الأخيرة.
وفيما يلي قيمة الجوائز المالية التي حصلت عليها الأندية المتأهل لدور الـ16:
إشبيلية: 17.500.000 يورو خلال مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. لقد جاءت كل الأموال المكتسبة تقريبًا من حقيقة المشاركة البسيطة. بتعادلين وأربع هزائم، تم إقصاء إشبيلية بجدارة من دوري أبطال أوروبا.
بايرن ميونخ: 40.170.000 يورو.
كوبنهاغن: 32.700.000 يورو.
آرسنال: 37.370.000 يورو.
آيندهوفن: 33.630.000 يورو.
ريال مدريد: 42.040.000 مليون يورو.
نابولي 34.570.000 مليون يورو.
ريال سوسيداد: 36.430.000 مليون يورو.
إنتر ميلان: 36.430.000 مليون يورو.
أتلتيكو مدريد: 38.300.000 مليون يورو.
لاتسيو: 34.570.000 مليون يورو.
بروسيا دورتموند: 35.500.000 مليون يورو.
باريس سان جيرمان: 32.700.000 مليون يورو.
مانشستر سيتي: 42.040.000 مليون يورو.
لايبزيغ: 36.440.000 مليون يورو.
برشلونة: 32.700.000 مليون يورو.
بورتو: 32.700.000 مليون يورو.