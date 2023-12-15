كم كسبت الأندية بعد نهاية دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا؟

وفيما يلي قيمة الجوائز المالية التي حصلت عليها الأندية المتأهل لدور الـ16:

إشبيلية: 17.500.000 يورو خلال مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. لقد جاءت كل الأموال المكتسبة تقريبًا من حقيقة المشاركة البسيطة. بتعادلين وأربع هزائم، تم إقصاء إشبيلية بجدارة من دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ: 40.170.000 يورو.

كوبنهاغن: 32.700.000 يورو.

آرسنال: 37.370.000 يورو.

آيندهوفن: 33.630.000 يورو.

ريال مدريد: 42.040.000 مليون يورو.

نابولي 34.570.000 مليون يورو.

ريال سوسيداد: 36.430.000 مليون يورو.

إنتر ميلان: 36.430.000 مليون يورو.