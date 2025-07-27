"باربي نادرة".. كم يبلغ سعر ساعة ميسي ذات الإصدار المحدود؟ (صور)

ظهر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي، مرتديا ساعة من ماركة رولكس نادرة، خلال حضوره مواجهة فريقه أمام منافسه سينسيناتي، التي أقيمت فجر اليوم الأحد، وانتهت بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة غياب الثنائي ميسي وجوردي ألبا لمعاقبتهما بالإيقاف مباراة واحدة، وفقًا للوائح المسابقة بعد غيابهما عن لقاء نجوم الدوري الأمريكي.

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وتواجد ميسي في المدرجات رفقة عائلته، إذ قدّم النادي زميله الأرجنتيني رودريغو دي باول لاعبًا جديدًا في الفريق قادمًا من أتلتيكو مدريد.

وظهر ميسي بكامل أناقته، فقد ارتدى ساعة من ماركة رولكس دايتونا "باربي" مطعمة بالذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا ومزودة بقطع الماس الوردي، وهي للعملاء المميزين وغير مدرجة في كتالوج رولكس "إصدار محدود 10 قطع فقط".

أما العلبة الخاصة بها، فهي مرصعة بألماس مقطوع بشكل بريليانت، مما يجعل هذه الساعة قطعة فاخرة تخطف الأنظار بكل ما للكلمة من معنى، ويصل سعرها في السوق إلى ما يقارب الـ800 ألف دولار أمريكي.

وفقد سينسيناتي الصدارة بعدما أصبح 49 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن فيلادلفيا متصدر ترتيب القسم الشرقي.

أما إنتر ميامي فجاء في المركز الخامس برصيد 42 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة؛ بسبب غيابه عن منافسات الدوري الأمريكي خلال مواجهات كأس العالم للأندية.

ويتأهل أول 9 فرق من كل قسم إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب كأس الدوري الأمريكي.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة في الدوري أمام أورلاندو سيتي، فجر يوم الاثنين 11 أغسطس المقبل.

بينما يخوض إنتر ميامي 3 مباريات ضمن منافسات كأس الدوريات أيام 31 يوليو الجاري و3 أغسطس و7 أغسطس.