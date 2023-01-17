زيزو يعتذر لجماهير الزمالك بسبب "رعونته" في تسديد ضربة جزاء

وكانت المباراة انتهت في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 ليواجه بيراميدز في النهائي الفائز من مباراة الأهلي وسموحة المقررة غدا الثلاثاء. وضع حسام عبد المجيد الزمالك في المقدمة في الدقيقة السادسة بضربة رأس قوية بعد ركلة ركنية.

وتعادل بيراميدز في الدقيقة 55 بعدما استلم رمضان صبحي الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم مررها أمام المرمى وتابعها المغربي وليد الكرتي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

ولعب بيراميدز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 11 بعد طرد علي جبر لعرقلته التونسي سيف الدين الجزيري من على حدود منطقة الجزاء، وهو في طريقه للانفراد بحارس بيراميدز.

وأهدر زيزو ركلة الجزاء الأولى للزمالك بعد أن سدد الكرة برعونة بطريقة بانينكا أنقذها الحارس، كما أهدر زميله المخضرم محمود عبد الرازق "شيكابالا" الركلة الأخيرة.

بينما أحرز لبيراميدز رمضان صبحي وفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس وأسامة جلال.

ونال زيزو انتقادات عديدة بسبب طريقة تسديد ركلة الترجيح، حيث اعتبر الكثيرون أن الطريقة غير مناسبة لظروف الفريق الذي لم يحقق أي فوز منذ 4 مباريات.