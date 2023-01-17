زيزو يعتذر لجماهير الزمالك بسبب "رعونته" في تسديد ضربة جزاء
قدم أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذارا لجماهير النادي بعدما أهدر ركلة جزاء ترجيحية خلال مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.
وأطاح بيراميدز، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 11، بالزمالك حامل اللقب من الدور قبل النهائي لكأس مصر لكرة القدم، بعدما فاز عليه بركلات الترجيح 4-3، أمس الاثنين.
وكانت المباراة انتهت في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 ليواجه بيراميدز في النهائي الفائز من مباراة الأهلي وسموحة المقررة غدا الثلاثاء. وضع حسام عبد المجيد الزمالك في المقدمة في الدقيقة السادسة بضربة رأس قوية بعد ركلة ركنية.
وتعادل بيراميدز في الدقيقة 55 بعدما استلم رمضان صبحي الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم مررها أمام المرمى وتابعها المغربي وليد الكرتي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.
ولعب بيراميدز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 11 بعد طرد علي جبر لعرقلته التونسي سيف الدين الجزيري من على حدود منطقة الجزاء، وهو في طريقه للانفراد بحارس بيراميدز.
وأهدر زيزو ركلة الجزاء الأولى للزمالك بعد أن سدد الكرة برعونة بطريقة بانينكا أنقذها الحارس، كما أهدر زميله المخضرم محمود عبد الرازق "شيكابالا" الركلة الأخيرة.
بينما أحرز لبيراميدز رمضان صبحي وفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس وأسامة جلال.
ونال زيزو انتقادات عديدة بسبب طريقة تسديد ركلة الترجيح، حيث اعتبر الكثيرون أن الطريقة غير مناسبة لظروف الفريق الذي لم يحقق أي فوز منذ 4 مباريات.
وكتب زيزو عبر إنستغرام: "أولا الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل، زي ما بتبقي مبسوط بالدعم والحب والمساندة لازم كمان تتقبل الوجه الآخر السيئ، وهي دي ضريبة الحياة والمسؤولية، تقدر تخليك ف يوم أحسن واحد فالدنيا وتقدر تخلي الناس تنسى كل حاجة أنت ممكن تكون عملتها، عشان كده واجب عليا فالمواقف والظروف دي إني أعتذر، عمري ما عرفت أهرب ولا أستخبى من أي حاجا، ولا عمري هعمل كده".
وأتم: "تقبل أو ترفض دا من حقك ولكن كان واجب عليا تقديم الاعتذار زي ما دايما بقدم الشكر على الحب، قادر أتحمل المسؤوليه كاملة وقادر كمان أعديها، لكن خليكوا ف ضهر ناديكم ولاعبيكم لأن في المواقف الصعبة بتبان فعلا معادن الرجال، شكرا".
ويستعد الزمالك بدون راحة لمباراته القادمة، حيث ستكون أمام منافسه الأهلي بمسابقة الدوري المصري يوم السبت القادم على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي.