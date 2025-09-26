انخفاض في المستوى.. جمهور برشلونة يرفض بديل ليفاندوفسكي

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

يخطط نادي برشلونة الإسباني لتعويض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده، في شهر يونيو المقبل، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي.

ويحلم برشلونة ورئيسه خوان لابورتا بالتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، لكن الصعوبات المالية للفريق تدفعه للبحث عن بدائل أقل تكلفة.

ومن بين الأسماء المطروحة المهاجم الغيني سيرهو غيراسي، نجم بروسيا دورتموند الألماني، والفائز بلقب هداف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ويعتبر غيراسي نجماً وهدافاً لفريق بروسيا دورتموند الذي شهد بداية تألق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وسجل المهاجم الغيني 43 هدفاً، وصنع 11 هدفاً في 56 مباراة برفقة الفريق الألماني وهو معدل جيد.

وتألق اللاعب خلال الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا وتوج هدافاً للمسابقة برفقة البرازيلي رافينيا نجم برشلونة.

لكن جماهير برشلونة ترى في التعاقد معه تراجعاً للخلف، وكتبت إحدى الصفحات المحسوبة على مشجعي الفريق: "الانتقال من ليفاندوفسكي إلى غيراسي سيكون بمثابة تخفيض للمستوى".. مع نشر صورته وعلامة حمراء عليه تعبيراً عن رفض الصفقة.

وفي المقابل يخوض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي موسمه الرابع في برشلونة، وشارك في 153 مباراة سجل خلالها 104 أهداف، وصنع 19.