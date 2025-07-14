بعد خيبة نهائي كأس العالم للأندية.. نجم سان جيرمان يحسم مصيره مع النادي (صورة)

ردّ المدافع الدولي البرازيلي لوكاس بيلاردو على الأنباء المتداولة في الأوساط الفرنسية حول رحيله عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الجارية بعد أدائه المخيب في كأس العالم للأندية وخصوصا في مباراة النهائي أمس أمام تشيلسي.

وخلال الهزيمة الساحقة التي تلقاها باريس سان جيرمان مساء الأحد أمام تشيلسي (0-3) في نهائي كأس العالم للأندية، كان لوكاس بيرالدو أحد المدافعين الباريسيين الذين عانوا كثيرا أمام هيجان كول بالمر وجواو بيدرو وليام ديلاب وغيرهم.

ولم يبدأ بيلاردو، المدافع البالغ من العمر 21 عاما، منافسات كأس العالم أساسيا مع البي آس جي، لكنه خاض مواجهة بوتافوغو ثم لعب بديلا في مباراة ربع النهائي التي تعرض فيها لاعبا الدفاع لوكاس هيرنانديز وويليان باكو للطرد أمام بايرن ميونخ، قبل أن يلجأ المدرب لويس إنريكي للاعتماد عليه أساسيا حتى نهاية المونديال.

وشارك بيلاردو أمام ريال مدريد (4 ـ0)، لكنه قدم أداء كارثيا في النهائي ضد تشيلسي ما دفع بعض وسائل الإعلام لإثارة فرضية إعارته في موسم 2025 ـ 2026 أو بيعه نهائيا.

وفي المباراة التي احتضنها ملعب "ميتلاف" بنيويورك، تفوق المهاجم البرازيلي جواو بيدرو على مواطنه بيرالدو من الناحية الفنية والبدنية، وارتجف المدافع في عدة لقطات خلال المباراة، وكان مسؤولاً عن هدفين من الأهداف الثلاثة التي سجلها رفاق كول بالمر.

ورجحت بعض التقارير أن بيرالدو، أظهر وهو في سن الحادية والعشرين، أنه لم يكن جاهزًا بالمرة لمثل تلك المباريات الهامة، ما قد يجعله خارج حسابات لويس إنريكي للموسم المقبل.

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ورد المدافع الذي انضم لباريس سان جيرمان في 2023 ـ 2024 قادما من ساو باولو على الأخبار الرائجة في الصحف الفرنسية من خلال صورة تجمعه بالفريق الباريسي وذلك بعد وقت قليل من النهائي.

وكتب بيرالدو قائلا: "أنا سعيد جدا في باريس، ساهمنا جميعا في تقديم موسم تاريخي للنادي، يا له من موسمٍ رائع، واجهنا فيه كل التحديات معًا كفريق!".

وتابع: "خيبة الأمل في مباراة اليوم لا تمحي هذا العام الرائع، أنا فخورٌ جدًا وممتنٌ لوجودي هنا، لمساعدة زملائي في كتابة تاريخ النادي، إلى الأمام نتطلع يا باريس سان جيرمان".

وبحسب معلومات نشرها موقع "فوت ميركاتو"، فإن بيرالدو، الذي يمتد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2028، ليس لديه أي نية لمغادرة نادي العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على عكس الشائعات الأخيرة.

وخاض لوكاس بيرالدو 25 مباراة مع سان جيرمان الموسم الماضي خلال التتويج بالدوري الفرنسي و4 مباريات في دوري أبطال أوروبا و5 في كأس العالم للأندية.