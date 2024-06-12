تعويذة أنشيلوتي... جيرمي دي ليون يضع البصمة الأولى منتخب بورتوريكو (فيديو)
أحرز جيرمي دي ليون، لاعب ريال مدريد الإسباني الصاعد، البصمة الأولى مع منتخب بورتوريكو في ثاني مشاركة دولية له.
وسجل دي ليون هدف التقدم لصالح بورتوريكو في الدقيقة 22 من عمر لقاء أنجيلا في تصفيات قارة أمريكا الشمالية والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وحصل لاعب ريال مدريد على ضربة جزاء سجلها بنفسه في مرمى أنجيلا ليضع البصمة الأولى في مشواره الدولي مع منتخب بلاده بورتوريكو.
ويخوض دي ليون ثاني مباراة دولية في مسيرته بعدما شارك في لقاء السلفادور يوم الخميس الماضي الذي انتهى بالتعادل دون أهداف في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بالتصفيات.
ولمع اسم جيرمي دي ليون بعدما تمسك الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد باصطحابه مع رحلات النادي الإسباني لمبارياته الخارجية في دوري أبطال أوروبا رغم عدم تسجيله في قائمة البطولة.
وسافر اللاعب الشاب مع ريال مدريد في رحلة إنجلترا لخوض مواجهة الإياب ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب ربع النهائي بجانب رحلة ألمانيا لخوض لقاء بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي.
وظهر دي ليون ضمن البعثة المسافرة إلى لندن، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في ويمبلي أمام دورتموند.
وكان اللاعب الشاب تميمة الحظ بالنسبة لأنشيلوتي، وتوج ريال مدريد باللقب، وقام اللاعب القادم من بورتوريكو برفع كأس دوري أبطال أوروبا أمام الجماهير.