تعويذة أنشيلوتي... جيرمي دي ليون يضع البصمة الأولى منتخب بورتوريكو (فيديو)

ويخوض دي ليون ثاني مباراة دولية في مسيرته بعدما شارك في لقاء السلفادور يوم الخميس الماضي الذي انتهى بالتعادل دون أهداف في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بالتصفيات.

ولمع اسم جيرمي دي ليون بعدما تمسك الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد باصطحابه مع رحلات النادي الإسباني لمبارياته الخارجية في دوري أبطال أوروبا رغم عدم تسجيله في قائمة البطولة.