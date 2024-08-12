ألمح الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز إلى وجود أزمة جديدة تضرب جنبات نادي الهلال السعودي خلال الفترة الحالية بطلها مالكوم، لاعب الفريق.

وأثيرت أزمة الفترة الماضية بسبب سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن للهلال، والذي يرفض حتى الآن تمديد عقده مع "الزعيم" رغبة في الخروج للاحتراف، وهو ما جعل مدربه جورجي جيسوس يستبعده من المشاركة في بعض المباريات الودية خلال معسكر الإعداد الأخير.

وأثار مالكوم الكثير من الشكوك بشأن مشاركته مع الهلال ضد الأهلي في نصف نهائي السوبر، بسبب عملية التأهيل التي يجريها منذ فترة بعد إجرائه عملية جراحية في قدمه.

ورغم التقارير التي أشارت إلى انضمامه إلى قائمة المباراة، ولكن جيسوس، مدرب الفريق، استبعده أمس من البعثة التي غادرت إلى مدينة أبها على متن طائرة خاصة لمواجهة الأهلي.

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وكان مالكوم أجرى عملية جراحية في الركبة بفنلندا، خلال الأشهر الماضية التي تسببت في غيابه عن الهلال السعودي، طيلة الفترة الماضية.

ونشر الجماز صورة للاعب الهلال، مالكوم عبر حسابه على منصة "إكس"، معلقًا: "التخبيب، لم يكن مقتصرًا على سعود فقط، بل تعداه إلى مالكوم بدعم من نجمين سوبر ستار في فريقين مختلفين".

وتعني كلمة "التخبيب" هو إفساد العلاقة بين الزوجين.

وبسبب هذا جدل اللغوي، عاد الجماز ليوضح مقصده، قائلًا في تغريدة أخرى: "التخبيب بمعناه الأشمل (التخريب) بين أي طرفين.. وليس شرطًا أن يكون بين الزوجين فقط.

وجاءت تغريدة الجماز في ظل ما تردد عن وجود غضب لدى البرازيلي مالكوم تجاه إدارة ناديه، بعد علمه بأن الثنائي سافيتش وميتروفيتش، نجمي الهلال، يتقاضون 6 أضعاف راتبه.

وانضم البرازيلي مالكوم لصفوف نادي الهلال السعودي، قادما من زينيت سان بطرسبورغ الروسي، في صيف 2023.

وخاض مالكوم 49 مباراة رسمية مع الهلال، خلال الموسم الماضي، في مختلف المسابقات، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة، ليسهم في تتويج كتيبة الفريق بثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.

ويواجه الهلال نظيره الأهلي، مساء الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في أبها.

كما يفتتح الزعيم، بطل الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024، مشوار الدفاع عن لقبه أمام الأخدود، يوم السبت الـ24 من أغسطس الجاري.

ويلتقي الهلال في الجولة الثانية من الدوري نظيره ضمك، يوم الأربعاء الموافق الـ 28 من الشهر الحالي.