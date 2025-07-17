بمشاركة ميسي.. إنتر ميامي يسقط أمام سينسيناتي

توقّفت سلسلة ليونيل ميسي التاريخية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعد خمس مباريات متتالية سجّل خلالها "ثنائية" في كل لقاء، وذلك عقب خسارة إنتر ميامي بثلاثية نظيفة أمام إف سي سينسيناتي، فجر اليوم الخميس.

النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 38 عامًا، كان هز الشباك بهدفين في كل من المباريات الخمس السابقة، رافعًا رصيده إلى 16 هدفًا هذا الموسم، وأسهم في تحقيق أربعة انتصارات وتعادل واحد لفريقه خلال تلك السلسلة اللافتة.

ولم يسبق لميسي أن سجل "ثنائية أو أكثر" في خمس مباريات متتالية منذ عام 2012، عندما كان لاعبًا في صفوف برشلونة الإسباني.

لكن سينسيناتي نجح في الحد من خطورة إنتر ميامي، وسمح له بتسديدتين فقط على المرمى طوال اللقاء، لينهي بذلك إحدى أبرز السلاسل التهديفية في مسيرة ميسي داخل الملاعب الأمريكية.

وافتتح لاعب الوسط الأمريكي الشاب، جيراردو فالينزويلا (20 عامًا)، التسجيل لصالح سينسيناتي في الدقيقة الـ16 من عمر اللقاء.

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ثم أضاف المهاجم البرازيلي إيفاندر الهدف الثاني في الدقيقة الـ50، قبل أن يعود ويُسجّل من جديد في الدقيقة الـ70، ليؤمن فوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

ورغم أن ميسي لعب فقط ثلاث مباريات ضد سينسيناتي منذ انضمامه إلى الدوري الأمريكي، إلا أن الفريق أثبت صعوبة كبيرة على النجم الأرجنتيني، الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات.

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وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد إنتر ميامي عند 38 نقطة من 20 مباراة (11 فوزًا، 4 تعادلات، 5 هزائم)، ليحتل المركز الخامس في ترتيب القسم الشرقي، متأخرًا بفارق 8 نقاط عن فيلادلفيا المتصدر، والذي فاز بدوره على مونتريال ليبقى في الصدارة العامة للدوري الأمريكي بفارق نقطة واحدة عن سينسيناتي.

ويمتلك إنتر ميامي ثلاث مباريات مؤجلة مقارنة بفيــلادلفيا وسينسيناتي، لكنه بحاجة إلى الفوز بها جميعًا إذا ما أراد انتزاع الصدارة في سباق ترتيب الدوري الأمريكي.

يُذكر أن ميسي خاض أكثر من 90 دقيقة في ثماني مباريات متتالية، من بينها أربع مباريات في كأس العالم للأندية. وخلال الشوط الثاني من مواجهة سينسيناتي، كان اللاعب الأقل حركة على أرض الملعب من حيث المسافة المقطوعة.