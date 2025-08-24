"الأفضل على الكوكب".. رسالة رائعة من والدة نجم الهلال السعودي (صورة)

عبّرت والدة البرازيلي مالكوم، نجم الهلال السعودي، عن سعادتها العارمة بحصول نجلها على القميص رقم 10 مع الفريق الأزرق خلال الموسم الجديد.

وانضم مالكوم، صاحب الـ 28 عاماً، إلى الهلال، في صيف 2023، قادماً من زينيت سان بطرسبورغ الروسي في صفقة وصلت قيمتها 60 مليون يورو.

وسبق أن دافع مالكوم عن ألوان كورينثيانز البرازيلي، وبوردو الفرنسي، وبرشلونة الإسباني.

ولعب الجناح البرازيلي 98 مباراة، وسجل 37 هدفاً، وقدم 31 تمريرة حاسمة، ويرتبط بعقد حتى صيف 2027.

وارتدى مالكوم القميص رقم 77 في الموسمين الماضيين مع الهلال، بينما حصل على القميص رقم 10 مع رحيل مواطنه نيمار خلال شهر يناير الماضي.

ماذا قالت والدة مالكوم؟

قالت فلافيا دي أوليفيرا، والدة مالكوم، إن نجلها حصل على قميص أفضل لاعب على الكوكب.

ونشرت والدة مالكوم صورة لنجلها عبر "إنستغرام" مع تعليق قالت خلاله:" طالما كان رقم 10 حب حياتي.. يا له من شرف عظيم أن ترث يا مالكوم قميص أفضل لاعب على الكوكب".

وأضافت:" إنها مسؤولية كبيرة، وأنا واثقة أنك ستمثل هذا القميص بأفضل صورة.. أحبك كثيراً".

تعليقات متبادلة

رسالة والدة مالكوم تركت ردود فعل عديدة من متابعي النجم البرازيلي، ومشجعي الهلال.

اللافت أن البرتغالي جواو كانسيلو نجم الهلال تفاعل مع رسالة والدة مالكوم بتعليق، قال خلاله:" يا خالة.. ابنك يدمن القميص رقم 10.. إنه رائع".

وردت والدة نجم الهلال، قائلة:" شرف عظيم أن يمتدح أفضل ظهير أيمن في العالم نجلي بهذه الكلمات.. سأظل من معجبيك".

وسخر أندريه كاريلو نجم الهلال السابق وجناح كورينثيانز البرازيلي بتعليق آخر، كتب خلاله:" الرقم 19 مسؤولية أكبر" إشارة إلى رقم قميصه في الهلال.

وردت والدة مالكوم:" في كورينثيانز؟ هذا صحيح، أنت بحاجة إلى شخصية قوية، وخبرة طويلة، لارتداء القميص 19".