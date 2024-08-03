أدلى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بتصريح تاريخي عن الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة الساحرة المستديرة، والذي يلعب حاليًا في صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

ويتواجد صلاح حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض معسكر تدريبي برفقة ليفربول استعدادًا للموسم المقبل.

ورد صلاح على سؤال طرحته شبكة (TNT) الأرجنتينية حول توقعاته لما سيحدث حال انتقال ميسي إلى الدوري الإنجليزي.

وقال نجم ليفربول:" أنت تتحدث عن اللاعب الأفضل في العالم، أينما ذهب سيلعب كرة قدم رائعة".

وأتم قائلًا:"كرة القدم بالنسبة لميسي تعني موهبة إلهية".

ولم يسبق أن تزامل صلاح مع ميسي في أي فريق خلال مسيرتهما الكروية.

ولعب ميسي في صفوف برشلونة خلال الفترة بين 2004 إلى 2021، حين قرر الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لخوض تجربة جديدة قبل الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعب بقميص إنتر ميامي.

وبدأ صلاح مسيرته في الدوري المصري بقميص المقاولون العرب قبل الرحيل إلى أوروبا عبر بوابة فريق بازل السويسري الذي لعب له في الفترة بين 2012 إلى 2014 قبل الرحيل إلى تشيلسي الإنجليزي.

ولعب صلاح مع فيورنتينا ثم روما في الدوري الإيطالي قبل عودته للدوري الإنجليزي في صيف 2017 بقميص ليفربول، حيث حقق العديد من الإنجازات على رأسها لقب دوري أبطال أوروبا.