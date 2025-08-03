كوناتي يحرج محمد صلاح بسبب "كعكة": لا تكذب (صورة)

أحرج الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول الإنجليزي زميله المصري محمد صلاح نجم الريدز بمنشور نال تفاعلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد ليفربول لافتتاح موسمه الجديد يوم الأحد المقبل بمواجهة كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية على ملعب "ويمبلي".

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ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه بموقع إنستغرام وأمامه كعكة بالشوكولاتة متحدثاً عن زيارته الأخيرة إلى شرق آسيا وإعجابه برحلتي اليابان وهونغ كونغ.

وقال كوناتي في تعليقه على الصورة: "لا تكذب يا أخي لقد أكلت الكعكة"، ما تسبب بحرج للنجم المصري أمام جماهير الفريق قبل بداية منافسات الموسم الجديد.

ويهتم صلاح صاحب الـ33 عاماً بشكل كبير بجاهزيته البدنية، وينشر دائماً صوراً له وهو يخوض تدريبات بدنية شاقة بجانب صور أخرى تظهر قوته العضلية.

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وجاءت رسالة كوناتي كنوع من المزاح مع زميله المصري المعروف بتطبيق نظام غذائي صارم حفاظاً على لياقته البدنية والجاهزية الدائمة للتألق بقميص الريدز.

وكان محمد صلاح قد جدد عقده أخيراً مع ليفربول لمدة موسمين قادمين حتى صيف 2027 بعد جدل واسع حول مستقبله مع الريدز بعد ارتباط اسمه بالرحيل للدوري السعودي.

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وتوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بخلاف أفضل صانع للأهداف في البريميرليغ.