إبراهيم عادل على أعتاب الرحيل للدوري الإسباني

اقترب إبراهيم عادل، جناح أيسر منتخب مصر، من الرحيل إلى الدوري الإسباني قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية في أوروبا.

وارتبط اسم لاعب الفراعنة من الرحيل عن صفوف فريقه بيراميدز المصري بعد تلقيه عدة عروض من أندية ليستر سيتي وإيبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي، وجلاسغو رينجرز الإسكتلندي وخيتافي الإسباني.

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وقدم خيتافي عرضًا للفوز بخدمات إبراهيم عادل صاحب الـ 23 عامًا على سبيل الإعارة مقابل مليوني يورو على أن يشمل العقد بنداً يسمح للنادي الإسباني بشراء عقد اللاعب.

ووافق نادي بيراميدز على عرض خيتافي في ظل رغبة اللاعب في الرحيل للدوري الإسباني بجانب تنازله عن جزء من مستحقاته المالية المتأخرة.

ويسعى إبراهيم عادل للانتقال للدوري الإسباني، والذي شهد تجارب مصرية محدودة على رأسها أحمد حسام "ميدو" مع سيلتا فيغو وعمرو طارق مع ريال بيتيس.

وقدم إبراهيم عادل مستويات طيبة مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024، وساهم في تحقيق المركز الرابع مع الفراعنة بجانب تسجيله 3 أهداف من بينها هدفان في مرمى المنتخب الإسباني صاحب ذهبية كرة القدم في المنافسات الأخيرة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نادي زد غدًا الجمعة في نهائي كأس مصر باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال مصدر بنادي بيراميدز لـ"إرم نيوز" إن ملاك النادي بالإمارات لم يمنحوا الموافقة بشكل رسمي بعد على رحيل اللاعب إلى خيتافي ولكن اللاعب يرغب في خوض هذه التجربة.

وأشار إلى أن سفر إبراهيم عادل إلى العاصمة الإسبانية مدريد جاء كخطوة منه لإنجاز الوقت والخضوع للكشف الطبي حال موافقة إدارة النادي على رحيله نظرًا لضيق الوقت.