تقرير: ديمبلي رفض عرضا كبيرا للانتقال إلى النصر السعودي
كشفت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن عثمان ديمبلي، نجم برشلونة الإسباني، رفض عرضا ضخما من أجل الانتقال لصفوف النصر السعودي، في الميركاتو الحالي.
ولم يجدد ديمبلي عقده مع البارسا، الذي ينتهي في يونيو المقبل، ويمكن لأي ناد الاتفاق مع اللاعب وضمه من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، التي تبلغ 50 مليون يورو.
ووفقا لما ذكره سانتي أونا، الصحفي بشبكة "فوت ميركاتو" عبر حسابه على تويتر، يوم الأحد، فإن "النصر كان يستهدف ضم الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي من صفوف برشلونة، ووضعه هدفًا له".
وأضاف: "النصر عرض على ديمبلي عقدًا مدته 5 سنوات براتب يبلغ حوالي 40 مليون يورو في الموسم، أي إجمالي 200 مليون يورو، كما أن الفريق السعودي كان مستعدا لدفع 50 مليون يورو، وهو مبلغ الشرط الجزائي في عقد ديمبلي مع البلوغرانا".
وأوضح التقرير: "أولوية ديمبلي هي البقاء في كامب نو، وهو الآن يتفاوض مع النادي على تجديد عقده، بعدما عرض عليه الأخير التجديد حتى 2027".
وخاض ديمبلي مع برشلونة 35 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 9 أخرى.