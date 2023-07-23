تقرير: ديمبلي رفض عرضا كبيرا للانتقال إلى النصر السعودي

كشفت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن عثمان ديمبلي، نجم برشلونة الإسباني، رفض عرضا ضخما من أجل الانتقال لصفوف النصر السعودي، في الميركاتو الحالي.

ولم يجدد ديمبلي عقده مع البارسا، الذي ينتهي في يونيو المقبل، ويمكن لأي ناد الاتفاق مع اللاعب وضمه من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، التي تبلغ 50 مليون يورو.

ووفقا لما ذكره سانتي أونا، الصحفي بشبكة "فوت ميركاتو" عبر حسابه على تويتر، يوم الأحد، فإن "النصر كان يستهدف ضم الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي من صفوف برشلونة، ووضعه هدفًا له".