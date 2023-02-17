كاد أن يصيب رونالدو.. مشجع يقتحم مرسول بارك لالتقاط صورة مع كريستيانو (فيديو)
الشوط الأول انتهى على تقدم النصر 1/0.
تعرَّض البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي لموقف غريب عقب دخول اللاعب ملعب مرسول بارك لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.
ونزل أحد المشجعين أثناء عمليات الإحماء باتجاه لاعبي النصر، في محاولة منه لالتقاط صورة مع رونالدو.
واقتحم المشجع ملعب مرسول بارك واتجه نحو النجم البرتغالي، وكاد أن يصيب رونالدو بسبب تهوره تجاه لاعب النصر.
وشهدت المباراة تواجد "ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو" والدة رونالدو في ملعب مرسول بارك لحضور المباراة، وهي ترتدي وشاح النادي.
يذكر أن هذه أول مرة تحضر والدة رونالدو مباراة للنصر منذ انضمام نجلها للفريق في ديسمبر الماضي.
ويملك النصر 37 نقطة من 16 مباراة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي ويتأخر بـ3 نقاط عن الشباب المتصدر الذي لعب 18مباراة.