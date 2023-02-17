كاد أن يصيب رونالدو.. مشجع يقتحم مرسول بارك لالتقاط صورة مع كريستيانو (فيديو)

يذكر أن هذه أول مرة تحضر والدة رونالدو مباراة للنصر منذ انضمام نجلها للفريق في ديسمبر الماضي.

ويملك النصر 37 نقطة من 16 مباراة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي ويتأخر بـ3 نقاط عن الشباب المتصدر الذي لعب 18مباراة.