مدرب الإكوادور يصف مواجهة الأرجنتين في كوبا أمريكا بالدور النهائي

اعتبر فيليكس سانشيز مدرب منتخب الإكوادور، اليوم الاثنين، أن منتخب بلاده سيخوض "مباراة نهائية" وذلك عندما يدخل مواجهة نظيره الأرجنتيني حامل اللقب في دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة.

وقال سانشيز للصحفيين عقب تأهل منتخب بلاده للدور ربع النهائي من كوبا أمريكا وصيفًا للمجموعة الثانية، إن فريقه "يدرك حجم المواجهة التي سيخوضها في دور الثمانية أمام الأرجنتين، متصدرة المجموعة الأولى والمتوجة ببطولة كأس العالم الماضية، وذلك على ملعب "إن.آر.جي" في هيوستون بولاية تكساس الخميس المقبل.

وتابع في حديثه عن المواجهة الصعبة أمام ليونيل ميسي ورفاقه أبطال كوبا أمريكا 2021 والعالم 2022: "نعلم جيدًا أنه منافس قوي وندرك مدى صعوبة المباراة، لكن لاعبينا سعداء بصعودهم إلى الدور الثاني وسنرى كيف ستسير الأمور في مباراة نخوضها كما لو أنها دور نهائي".

وأضاف سانشيز: "هذا نهائي آخر بالنسبة لنا وسنحاول أن نكون ندًّا لبطل العالم والفريق الأفضل على مستوى العالم، أعتقد أن فريقنا سيكون مدفوعًا بروح معنوية عالية جدًّا وسيحاول تقديم مباراة كبيرة".

وتابع مدرب الإكوادور: "لدي ثقة كاملة في لاعبيّ، أعلم أنهم سيبذلون قصارى جهدهم كما فعلوا في المباريات الثلاث في دور المجموعات، وذلك رغم إدراكنا صعوبة المباراة، هي مواجهة بين 11 ضد 11 لاعبًا لا أكثر".