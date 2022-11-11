ديبالا "المصاب" يُزين تشكيلة الأرجنتين في كأس العالم

انضم المهاجم المصاب باولو ديبالا إلى تشكيلة ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين التي تشمل 26 لاعبا لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا الشهر، وسيقودها ليونيل ميسي.

ولم يلعب ديبالا مع فريقه روما منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول، لكنه نال دعوة من سكالوني الذي يأمل في تعافيه قبل بداية المشوار في النهائيات أمام السعودية ضمن المجموعة الثالثة يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني.

وسيرافق ميسي (35 عاما)، الذي يخوض كأس العالم للمرة الخامسة، المخضرمان أنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتامندي بجانب وجوه واعدة بعد المساعدة في تتويج الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا العام الماضي.

وقال سكالوني عبر إنستغرام: "يشعرون بالفخر للاستدعاء وارتداء هذا القميص، لنأمل أن تفخر الجماهير بنا أيضا".

وتلتقي الأرجنتين أيضا مع المكسيك وبولندا ضمن المجموعة الثالثة.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: إميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، فرانكو أرماني (ريفر بليت)، خيرونيمو رولي (فياريال).

مدافعون: جونزالو مونتييل (إشبيلية)، ناويل مولينا (أتليتيكو مدريد)، خيرمان بيتسيلا (ريال بيتيس)، كريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، خوان فويث (فياريال)، نيكولاس تاليافيكو (أولمبيك ليون)، ماركوس أكونيا (إشبيلية).

لاعبو الوسط: لياندرو بريديس (يوفنتوس)، جيدو رودريجيز (ريال بيتيس)، إنزو فرنانديز (بنفيكا)، رودريجو دي بول (أتليتيكو مدريد)، إزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، أليخاندرو جوميز (إشبيلية)، أليكسيس ماك أليستير (برايتون).

مهاجمون: باولو ديبالا (روما)، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، أنخيل دي ماريا (يوفنتوس)، نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا)، خواكين كوريا (إنتر ميلان)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي).