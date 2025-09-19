رد فعل لامين يامال بعد هدف راشفورد الخرافي في مرمى نيوكاسل (صورة)

كتب: نور الدين ميفراني

تفاعل النجم الإسباني لامين يامال مع الهدف الخرافي لزميله ماركوس راشفود في مباراة نيوكاسل وبرشلونة في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وغاب النجم الاسباني عن المباراة بسبب الإصابة، وتألق المهاجم الإنجليزي وسجل هدفين قاد بهما برشلونة للفوز 2-1.

وكان الهدف الثاني خرافيا لماركوس راشفورد فقد جاء من مجهود فردي راوغ من خلاله مدافعين وسدد كرة صاروخية سكنت مرمى نيوكاسل.

ونشر لامين يامال صورة للمهاجم الإنجليزي وهو يحتفل بالهدف مع رموز تعبيرية تعبّر عن النار والإعجاب والصدمة من روعة الهدف.

وحسب الذكاء الاصطناعي بلغت سرعة تسديدة ماركوس راشفورد التي سكنت مرمى بوبي حارس نيوكاسل 100 كيلومتر في الساعة.

النجم الإنجليزي المعار من مانشستر يونايتد لبرشلونة تعوّد تسجيل أهداف بتسديدات صاروخية لكنها لم تصل لسرعة تسديدته في مرمى الفريق الإنجليزي.