بالأسماء.. جيسوس يطلب 6 صفقات في النصر السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن طلب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، 6 صفقات جديدة خلال الموسم الجديد.

وبدأ النصر معسكرا تحضيريا في النمسا خاض خلالها مباراتين تجريبيتين، وفاز فيهما على إس يوهان النمساوي "5-2"، وتولوز الفرنسي "2-1".

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ثم انتقل الفريق للبرتغال، وخاض مباراتين وديتين، مساء أمس الأحد، أمام كل من ليريا البرتغالي وفاز "2-1" ولعب الأصفر المباراة بالفريق الرديف، وسبقها مواجهة ضد أستريلا أمادور البرتغالي وخسرها بهدف دون رد.

ويختتم الفريق النصراوي مبارياته التجريبية أمام ريو آفي البرتغالي، الخميس المقبل.

ويستمر معسكر النصر في البرتغال حتى 11 أغسطس الجاري، وتليها مرحلةٌ أخيرةٌ من التحضيرات على ملعبه قبل أن يغادر إلى هونغ كونغ لمواجهة الاتحاد، 19 من الشهر الجاري، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال الإعلامي الرياضي سلطان العتيبي في تصريحات تلفزيونية، إن "جيسوس وجد فريقًا يحتاج إلى 10 صفقات بين لاعبين محليين وأجانب، والفريق بدنيا منهك ويحاول تخطي هذه الأزمة بقوة".

وأضاف: "جيسوس طلب أيضا ظهيرا أيسر سعوديا ودخل في منافسة لضم سعد الناصر، لاعب التعاون، وأيضا زياد الجهني لاعب الأهلي ويتبقى سنة في عقده، ويرغب في ضم برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، والذي لا أعتقد أنه سينضم للعالمي، وبيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، ولكنه يفتش عن مدافعين في الدوري البرتغالي، مثل أنطونيو سيلفا، مدافع بنفيكا، وإيناسيو، مدافع لشبونة البرتغالي، والنصر يبحث عن تركيبة الفريق ولا أعتقد أن يغامر المدرب ويقامر بضم ترسانة لاعبين في منطقة الوسط".