بعد تألقه في كأس العالم.. عرضان أوروبيان لنجم الهلال السعودي

تلقى أحد نجوم نادي الهلال السعودي عروضًا رسمية للاحتراف أوروبيًّا بعد تألقه مع "الزعيم" خلال مشاركته الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ودعها الفريق من ربع النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة الهلال تلقت عروضًا من أندية أوروبية للتعاقد مع ناصر الدوسري، نجم الفريق، أولها من سيركل بروج البلجيكي، كما يحظى لاعب الوسط الدولي باهتمام سبورتينغ براغا البرتغالي.

أخبار ذات علاقة يريده في الآسيوية.. إنزاغي يرفض رحيل نجم الهلال السعودي

وشدد التقرير على أن إدارة الهلال رفضت تمامًا التفريط في خدمات صاحب الـ26 عامًا، ولا سيما أن المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي يعتمد عليه بشكل أساسي.

ويمتد تعاقد الدوسري مع "الزعيم" حتى 2027، حيث جدد عقده في 2023 لمدة 4 مواسم.

وقدّم ناصر الدوسري مستويات مميزة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وخاض 5 مباريات أساسياً بمعدل 88 دقيقة في كل مباراة، ليكون أحد أكثر اللاعبين ثباتاً في التشكيلة الهلالية خلال مشوار البطولة.

ورغم عدم تسجيله للأهداف، فإن إسهاماته في صناعة اللعب كانت بارزة، إذ صنع تمريرة حاسمة وخلق فرصتين محققتين للتسجيل، إضافة إلى متوسط تمريرات ناجحة بلغ 84%.

وشارك ناصر الدوسري في 210 مباريات مع الهلال؛ سجل خلالها 10 أهداف، وقدم 19 تمريرة حاسمة.

واستهل الهلال مشواره في الموسم الحالي بدوري روشن للمحترفين بالفوز على الرياض بهدفين دون مقابل، ويستعد لمواجهة القادسية في الجولة الثانية يوم الـ13 من سبتمبر الجاري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.