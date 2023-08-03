مفاجأة.. مبابي منفتح على فكرة الانتقال إلى تشيلسي
قالت صحيفة سبورت الكتالونية إن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي منفتح على فكرة الانتقال إلى تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد كمخرج لأزمته الحالية.
وتعقد موقف باريس سان جيرمان ومبابي، حيث يصر اللاعب على الاستمرار للموسم المقبل ثم الرحيل مجانا بينما يرغب النادي في بيعه خلال الصيف الجاري إذا لم يجدد عقده تفاديا لخسائر مالية فادحة حال رحيله مجانا.
وأكدت تقارير صحفية متعددة وجود اتفاق بين ريال مدريد ومبابي للانتقال إلى سانتياغو برنابيو الصيف المقبل بشكل مجاني.
ورفض مبابي عروضا من الهلال السعودي وبرشلونة الإسباني، بينما أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه لا يوجد أي اتصالات مع اللاعب بسبب القيمة الكبيرة لعقده ولتكلفة التعاقد معه.
وحسب سبورت، فإن مبابي منفتح حاليا لفكرة المغادرة إلى تشيلسي لموسم واحد على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان ومن ثم الانتقال بشكل مجاني إلى ريال مدريد الصيف القادم في 2024.
وكانت تقارير قد أشارت إلى تلقي ناصر الخليفي اتصالات من تود بويلي مالك نادي تشيلسي من أجل الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع كيليان مبابي.
ويقود تشيلسي حاليا المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو الذي سبق له أن قاد باريس سان جيرمان قبل عامين ويملك علاقة جيدة مع اللاعب الفرنسي.
وسبق أن وافق باريس سان جيرمان على عرض ضخم من الهلال للتعاقد مع مبابي لكن اللاعب لم يرحب بالفكرة.
ولم يعلق مبابي حتى الآن على أنباء موافقته على الرحيل إلى تشيلسي.
وعلى الرغم من عرض باريس سان جيرمان اللاعب للبيع فإن ريال مدريد لم يقدم حتى الآن عروضا للتعاقد معه، وسط تقارير عن إمكانية التقدم بعرض في نهاية سوق الانتقالات الجاري.
واقترب باريس سان جيرمان من دعم خط الهجوم بصفقتين من العيار الثقيل، هما الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة والبرتغالي جونسالو راموس مهاجم بنفيكا ومنتخب البرتغال.