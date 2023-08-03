مفاجأة.. مبابي منفتح على فكرة الانتقال إلى تشيلسي

ورفض مبابي عروضا من الهلال السعودي وبرشلونة الإسباني، بينما أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه لا يوجد أي اتصالات مع اللاعب بسبب القيمة الكبيرة لعقده ولتكلفة التعاقد معه.

وحسب سبورت، فإن مبابي منفتح حاليا لفكرة المغادرة إلى تشيلسي لموسم واحد على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان ومن ثم الانتقال بشكل مجاني إلى ريال مدريد الصيف القادم في 2024.

وكانت تقارير قد أشارت إلى تلقي ناصر الخليفي اتصالات من تود بويلي مالك نادي تشيلسي من أجل الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع كيليان مبابي.

ويقود تشيلسي حاليا المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو الذي سبق له أن قاد باريس سان جيرمان قبل عامين ويملك علاقة جيدة مع اللاعب الفرنسي.