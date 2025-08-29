صراع على الأفضل.. تقييم لاعبي النصر أمام التعاون بالدرجات

تصدر لاعبو النصر السعودي المشهد بقوة في الدفعة الثانية من منافسات الجولة الافتتاحية من دوري روشن للمحترفين وذلك بعد اكتساح التعاون بخماسية كاملة اليوم الجمعة.

وقاد جواو فيليكس، النجم البرتغالي الذي انضم للنصر بداية الشهر الجاري قادما من تشيلسي، فريقه لتحقيق فوز كبير استعرض فيه لاعبو المدرب جورج جيسوس مهاراتهم بخمسة أهداف كاملة.

وكان أداء فيليكس مذهلا في مباراته الأولى مع النصر في الدوري السعودي واستحق عن جدارة جائزة رجل المباراة بعد أن تحصل على أفضل تقييم بين لاعبي الفريقين.

وفيما كان التنافس بين لاعبي النصر كبيرا على تسجيل الأهداف واختراق دفاعات التعاون، بدا الصراع كبيرا أيضا على نيل التقييم الأفضل على الرغم من أن جواو فيليكس لم يمنح زملاءه الفرصة للاقتراب من تقييمه المذهل بعد الهاتريك الذي سجله في الدقائق 7 و67 و87.

وحصل نواف العقيدي على تقييم متميز 8.6 / 10، أما نواف بوشل ويحيى فقد كانا أقل لاعبي النصر تقييما بـ6,8 و6.7 / 10 على التوالي متأخرين عن سيماكان (7.1) وإينيغو مارتينيز (7.3)

في خط الوسط حصل بروزوفيتش على 6.8 ولم يقدم الكرواتي أداء جيدا خلافا للعادة، فيما حصل البرازيلي أنجليو على تقييم جيد (8.1) تماما مثل الفرنسي كومان (8.4) وساديو ماني (7.8) ورونالدو (8.1).

وأحرز كومان هدفا للنصر من تمريرة مذهلة من مسافة بعيدة للحارس نواف العقيدي.

وكان الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين اختار بالإجماع النجم البرتغالي جواو فيليكس رجل المباراة بعد الهاتريك الرائع في شباك التعاون.

ومنذ انضمامه للنصر، شارك فيليكس في 3 مباريات أحرز فيها 4 أهداف، إذ حقق هدفا في نصف نهائي كأس السوبر أمام نادي الاتحاد قبل أن يضيف اليوم ثلاثية في مستهل مشواره بالدوري.