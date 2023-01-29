أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس السوبر السعودي (فيديو)
لم يسبق أن فاز الاتحاد أو الفيحاء بلقب السوبر السعودي من قبل.
افتتح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله أهداف مباراة الاتحاد مع الفيحاء في كأس السوبر السعودي على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.
وجاء هدف "حمدالله" في الدقيقة الثالثة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وكان الاتحاد قد تغلب 3/1 على النصر في نصف النهائي في حين تغلب الفيحاء 1/0 على الهلال.
ولم يسبق أن فاز الاتحاد أو الفيحاء بلقب السوبر السعودي من قبل.
ويشارك الاتحاد للمرة الرابعة في كأس السوبر السعودي، ولكنه فشل بتحقيق اللقب خلال نسخ 2013 و2017 و2018، بينما يشارك الفيحاء لأول مرة.
والهلال أكثر نادٍ تتويجًا بلقب كأس السوبر السعودي برصيد 3 ألقاب آخرها لقب النسخة الأخيرة مقابل لقبين للنصر، ولقب لكل من الأهلي، والشباب، والفتح.
وهذه المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها بطولة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق.