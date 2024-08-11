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رياضة

الأهلي يعزز رقمه القياسي في الدوري المصري بالفوز على زد (فيديو)

الأهلي يعزز رقمه القياسي في الدوري المصري بالفوز على زد (فيديو)
مباراة الأهلي وزد بالدوري المصريالمصدر: حساب الأهلي المصري عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2024، 8:25 م

عزز الأهلي رقمه القياسي في الدوري المصري بفوز جديد على حساب ضيفه زد إف سي بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، في لقاء مؤجل من الجولة 21 للبطولة التي حسم لقبها الأهلي بشكل رسمي.

عاد محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي لهز الشباك في الدقيقة 45+3 من عمر اللقاء الذي أقيم باستاد القاهرة.

وسجل أحمد عبد القادر هدفًا ثانيًا للأهلي في الدقيقة 63 ولكن زد أحرز هدفًا متأخرًا عن طريق مصطفى سعد في الدقيقة 88 من خطأ ساذج للحارس الواعد مصطفى مخلوف.

وشهدت المباراة طرد علي جمال لاعب زد في الدقيقة 49 بجانب ضربة جزاء مهدرة لصالح زد عن طريق عبد الله بكري في الدقيقة 21.

وأراح الأهلي عددًا كبيرًا من عناصره الأساسية كما خاض اللقاء بقيادة المدرب العام سامي قمصان بعد سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني إلى بلاده برفقة معاونيه الأجانب بعد حسم لقب الدوري.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية بعدما كسر رقمه السابق الذي حققه في موسم 2004 – 2005 بتحقيق 17 فوزا على التوالي قبل أن يصل إلى 21 فوزا متتاليا في الموسم الحالي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 84 نقطة في الصدارة بعدما حسم اللقب وتوقف رصيد زد بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي عند 47 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب.

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Posted by OnTime Sports on Sunday, August 11, 2024

في المقابل، فاز بيراميدز على مضيفه طلائع الجيش بنتيجة 5-2 مساء اليوم الأحد على ملعب "جهاز الرياضة العسكري" بالقاهرة في لقاء تم تقديمه من الجولة 34 والأخيرة لمشاركة بيراميدز بالدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

سجل الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز هاتريك في الدقائق 7 و8 و72 كما أحرز محمد رضا "بوبو" في الدقيقة 45+3 ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" في الدقيقة 65.

وسجل للطلائع كريم طارق وأحمد متعب في الدقيقتين 39 و58 من عمر المباراة التي رفعت رصيد بيراميدز مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش إلى 76 نقطة في المركز الثاني.

وتوقف رصيد طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

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Posted by OnTime Sports on Sunday, August 11, 2024

 

الدوري المصريبيراميدزالأهلي المصريمحمود كهربا

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