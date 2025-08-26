الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو بالدوري المصري.. وجدول الترتيب

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة صعبة ضد نظيره فاركو، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

أخبار ذات علاقة 7 أسئلة خطيرة.. مستشار الزمالك يحرج وزير الإسكان

تأتي المباراة في ظل ظروف مثالية للزمالك، بعد تعثر كل من الأهلي الذي تعادل سلبيا مع غزل المحلة، وبيراميدز الذي سقط في فخ الهزيمة أمام مودرن سبورت.

وسيحاول الفريق الأبيض استغلال هذا التعثر لمنافسيه، والصعود إلى قمة جدول الترتيب، بعدما خطف نادي بتروجت الصدارة مؤقتا بفوزه على المقاولون العرب.

أخبار ذات علاقة غضب في المعسكر.. 3 أشياء تحفز الزمالك لالتهام فاركو

واستقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء فاركو.

ويهدف الزمالك" إلى الخروج بثلاث نقاط حاسمة من هذه المواجهة، لاستغلال تعثر منافسيه المباشرين والعودة إلى المسار الصحيح في سباق لقب الدوري.

بينما يسعى فاركو لإيقاف الزمالك وتحقيق مفاجأة تعيده بقوة للمنافسة على المراكز المتقدمة.

موعد مباراة الزمالك ضد فاركو والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد فاركو في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، على استاد السلام.

وسيتم بث المباراة على قناة "أون سبورت".

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري، قبل مباراة الزمالك وفاركو: