مفاوضات متقدمة.. "طريد إنزاغي" يقترب من مغادرة الهلال السعودي

دخل أحد نجوم نادي الهلال السعودي، والذي خرج من حسابات سيموني إنزاغي، المدير الفني للفريق، في مفاوضات متقدمة للرحيل عن صفوف "الزعيم" خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد أبرز اللاعبين الذين لن يجدوا مكانًا في تشكيلة إنزاغي هو الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، الذي عانى في الفترة الماضية بضع إصابات دفعت المدرب للمطالبة بالتعاقد عاجلًا مع صفقة هجومية جديدة. وبالفعل، ضم الهلال داروين نونيز قادمًا من ليفربول، ليصبح ميتروفيتش خارج حسابات المدير الفني.

وذكرت عدة تقارير مؤخرًا أن ميتروفيتش توصل لاتفاق مع أحد الأندية القطرية بشأن رحيله في الصيف الجاري. وبحسب صحيفة "اليوم"، فإن اللاعب توصل لاتفاق مبدئي مع إدارة الريان القطري حول صفقة محتملة، إلا أن الأمر حاليًّا يتوقف على موافقة الهلال ومن ثم الإعلان الرسمي، علمًا بأن عقده ممتد حتى صيف 2026.

وانضم ميتروفيتش للهلال في صيف 2023 قادمًا من فولهام، ومنذ ذلك الوقت شارك في 79 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 68 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

كما انضم اللاعب مؤخرًا إلى معسكر منتخب بلاده بعد استدعائه من قِبل المدرب دراغان ستويكوفيتش للمشاركة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأفادت التقارير بأنه اصطحب معه التقرير الطبي المتعلق بإصابته في عضلة الساق، إلى جانب البرنامج التأهيلي الذي أعده الجهاز الطبي للهلال، لتسليمه إلى الطاقم الطبي لمنتخب صربيا قبل مواجهتي لاتفيا وإنجلترا.

واستهل الهلال مشواره في الدوري السعودي بفوزه على الرياض في الجولة الافتتاحية بهدفين دون مقابل، ويستعد لملاقاة القادسية ضمن منافسات الجولة الثانية يوم الـ13 من سبتمبر الجاري.