تطور مفاجئ.. النصر السعودي يقترب من خطف إينيغو مارتينيز

كشفت تقارير صحفية أن المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز، لاعب نادي برشلونة، على وشك الانتقال إلى فريق النصر السعودي، الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويقود "الدون" مشروعًا طموحًا" للنصر، خلال الموسم المقبل، إذ يتفاوض بنفسه مع عدد من كبار النجوم للانضمام إليه واللعب لصالح الفريق السعودي.

ويسعى النصر لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي الذي خرج فيه خالي الوفاض، ويستعد لمواجهات قوية في السوبر السعودي ودوري روشن وكأس خادم الحرمين، وأخيرًا دوري أبطال آسيا 2.

نجم برشلونة يقترب من النصر

أفاد الصحفي المتخصص في شؤون الانتقالات ماتيو موريتو بأن إينيغو مارتينيز نجم برشلونة يجري مفاوضات متقدمة مع النادي السعودي.

وأشار ماتيو إلى أن مارتينيز "يتفاوض مع النادي حول احتمال الرحيل الفوري"، وسط اهتمام واضح من نادي النصر السعودي.

ووفقًا للمصادر، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، لكن جميع الأطراف منفتحة على إمكانية إتمام الصفقة بسرعة.

يُذكر أن مارتينيز، الذي انضم إلى برشلونة صيف 2023، كان أحد العناصر الأساسية تحت قيادة المدرب هانزي فليك الموسم الماضي، وكان متوقعًا أن يحافظ على مكانته الأساسية الموسم المقبل.

لذلك، يُعد احتمال رحيله مفاجأة كبيرة، خاصة أن فليك كان دائم الإشادة بأدائه.