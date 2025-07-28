رد فعل زيزو بعد حذفه من صورة لاعبي الزمالك

أثار الحساب الرسمي لنادي الزمالك، أمس الأحد، جدلًا واسعًا بعد نشر الصورة الترويجية لمباراته ضد الغريم الأزلي، الأهلي بالدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد.

وأقيمت قرعة مباريات الدوري المصري الممتاز 2025/26 بحضور ممثلي رابطة الأندية والأندية الـ 21 المشاركة في المسابقة، يوم الاحد.

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وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة على ملعب ستاد القاهرة.

ونشر الزمالك صورة للفريق والتي كُتب عليها تفاصيل مباراة الديربي ضد الأهلي، من موعد وتوقيت ومكان إقامة اللقاء، ولكن تواجد في الصورة 10 لاعبين فقط، وبالعودة للصورة الأصلية تبين أن اللاعب الحادي عشر كان أحمد سيد "زيزو"، الذي انتقل إلى الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في تصرف كان غريبًا من الحساب الرسمي للقلعة البيضاء.

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وقال مصدر مقرب من "زيزو"، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن " ما حدث من لقطة إزالته من الصورة التي نشرها الحساب الرسمي للزمالك للإعلان عن مواجهة الأهلي لم تؤثر فيه إطلاقًا".

وأضاف المصدر: "زيزو لا يشغله مثل هذه التصرفات، خاصة أنه يعلم جيدًا ما قدمه للزمالك خلال الأعوام الماضية".

وتابع المصدر: "زيزو لم يعلق عندما شاهد الصورة وابتسم قليلًا، خاصة أنه يتوقع أن مثل هذه الأمور ستحدث معه".

واختتم" "زيزو يركز فقط مع الأهلي ويرغب في ترك أثر إيجابي على الفريق خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن زيزو كان انضم للزمالك في موسم 2018/19 قادمًا من نادي موريرنسي البرتغالي، في صفقة انتقال حر.

ولعب زيزو مع الزمالك في 260 مباراة بجميع المسابقات، أسهم خلالها في 155 هدفًا (سجل 84 هدفًا، وقدم 71 تمريرة حاسمة)، وحصد العديد من البطولات أبرزها، بطولتا دوري، بطولتا كأس مصر، بطولتا كونفدرالية أفريقية، بطولتا كأس سوبر أفريقي، وكأس سوبر مصري.

وعقب نهاية عقده مع الفريق الأبيض دخل في أزمات عديدة مع الإدارة لمماطلته في تمديد عقده، وانتهى الأمر بانضمامه للأهلي في صفقة انتقال حر، وشارك معهم في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في أمريكا.