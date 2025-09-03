نجم منتخب الجزائر يشكف سبب سقوط صفقة انتقاله إلى بنفيكا

أكد الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة بقاءه على الأرجح في نادي فولفسبورغ الألماني للموسم الثاني على التوالي، رغم التكهنات حول انتقال وشيك إلى نادي بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان عمورة واحدا من أبرز لاعبي الدوري الألماني للموسم الماضي إذ سطع نجمه بقوة في فولفسبورغ بتسجيله 10 أهداف وصناعة 10 أهداف أخرى في 31 مباراة.

ودخل مسؤولو بنفيكا البرتغالي في مفاوضات رسمية خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، فيما كشفت تقارير برتغالية أن الصفقة كانت على وشك الإتمام بعد التوصل لاتفاق بين اللاعب والنادي.

وتحدّث مهاجم منتخب محاربي الصحراء عن مستقبله مع فولفسبورغ والمفاوضات التي توقفت فجأة مع بينفيكا، مشيرًا إلى أنه تلقى عدة عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية لكن أيا منها لم يصل حتى النهاية.

وقال عمورة في تصريحات خلال تدريبات منتخب الجزائر استعدادا لملاقاة بوتسوانا غدا الأحد في تصفيات كأس العالم 2026: "لم نتوصل لاتفاق نهائي لخروجي، كانت لدي اتصالات مع عدة أندية أوروبية لكن الأمور لم تكتمل، لا يزال أمامي الكثير لأقدمه مع فريقي في الموسم الجديد".

وكان نادي بنفيكا على وشك التعاقد مع عمورة لكن العرض المالي الذي قدمه لم ينل موافقة فولفسبورغ الذي طالب بما لا يقل عن 40 مليون يورو للتخلي عن المهاجم.

ووافق عمورة على الشروط الشخصية مع بنفيكا، لكن عدم الاتفاق على القيمة المالية ألغى الصفقة.

وعلى صعيد آخر أكد عمورة أهمية مباراة بوتسوانا، في مشوار المنتخب الجزائري في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وصرّح قائلا: "نأمل تحقيق الفوز وإسعاد الشعب الجزائري بالتأهل لكأس العالم، كل اللاعبين جاهزون وواعون بحجم المسؤولية، نحن قريبون من التأهل ولن نفرط في ذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية.