تبادل لكمات بين اللاعبين في ديربي شمال ويلز (فيديو)
اندلع شجار ضخم بين اللاعبين تبادلوا اللكمات في نهاية مباراة بانجور 1876 ورايل 1879 في ديربي شمال ويلز الذي أقيم لأول مرة منذ إعادة تشكيل الفريقين بعد انهيارهما السابق.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن المباراة كانت تسير بشكل طبيعي حتى الدقيقة 73 التي اشتعل فيها التوتر عند طرد غاريث توماس مدرب رايل للاعتراض والتي كانت تشير للتعادل 1-1.
ثم تقدم بانجور عبر كورينغ مكغونيغل قبل طرد مدافع رايل ميلس تود في الدقيقة 84 بعد ذلك بسبب واقعة بعيدا عن اللعب.
وحدث اشتباك آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما حاول مدافع بانجور شون لوك تعطيل اللعب بينما كان رايل يستعد لتنفيذ ركلة ركنية.
وانتزع ثلاثة لاعبين من فريق رايل، بمن فيهم الهداف أليكس جونز، الكرة بقوة بعيدًا عن لوك مما دفع لاعبي بانجور للتدخل للدفاع عن زميلهم في الفريق.
وأدى الاشتباك إلى قيام جونز وزميله في الفريق جاك هيغينز بطرح توم كلارك من بانغور أرضا، حيث بدا جونز يوجه اللكمات للمدافع بينما تم إلقاء الزجاجات البلاستيكية في اتجاههم.
وتمكن الحكم من تهدئة الموقف قبل إشهار البطاقات الحمراء لجونز وكلارك الذي استمر في السخرية من جونز والضحك عليه قبل أن يدفعه ريس فيرهورست قائد رايل بعيدًا.
ومع ذلك لم ينته جونز وركض إلى كلارك قبل أن يلكمه في وجهه، ليضطر لاعبو رايل إلى سحب جونز بعيدًا مع قيام طاقم العمل والبدلاء من كلا الجانبين بالنزول لأرض الملعب في محاولة لتهدئة الموقف.
لكن هذا زاد الطين بلة حيث زادت اللكمات تم تدخل ثلاثي بانجور المكون من لوك وليام موريس وكوري جونز مع تلقي الأخير بطاقة حمراء.
وحصل ثنائي رايل هيغينز وآرون وايت أيضًا على بطاقة حمراء حيث استمر الحكم في إطلاق صفارته طوال الوقت مع ركلة ركنية لم تسدد مطلقًا.