تبادل لكمات بين اللاعبين في ديربي شمال ويلز (فيديو)

ثم تقدم بانجور عبر كورينغ مكغونيغل قبل طرد مدافع رايل ميلس تود في الدقيقة 84 بعد ذلك بسبب واقعة بعيدا عن اللعب.

وحدث اشتباك آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما حاول مدافع بانجور شون لوك تعطيل اللعب بينما كان رايل يستعد لتنفيذ ركلة ركنية.

وانتزع ثلاثة لاعبين من فريق رايل، بمن فيهم الهداف أليكس جونز، الكرة بقوة بعيدًا عن لوك مما دفع لاعبي بانجور للتدخل للدفاع عن زميلهم في الفريق.

وأدى الاشتباك إلى قيام جونز وزميله في الفريق جاك هيغينز بطرح توم كلارك من بانغور أرضا، حيث بدا جونز يوجه اللكمات للمدافع بينما تم إلقاء الزجاجات البلاستيكية في اتجاههم.

وتمكن الحكم من تهدئة الموقف قبل إشهار البطاقات الحمراء لجونز وكلارك الذي استمر في السخرية من جونز والضحك عليه قبل أن يدفعه ريس فيرهورست قائد رايل بعيدًا.

ومع ذلك لم ينته جونز وركض إلى كلارك قبل أن يلكمه في وجهه، ليضطر لاعبو رايل إلى سحب جونز بعيدًا مع قيام طاقم العمل والبدلاء من كلا الجانبين بالنزول لأرض الملعب في محاولة لتهدئة الموقف.