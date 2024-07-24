كشفت تقارير صحفية عن الموعد المتوقع لانضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لمعسكر النصر السعودي المقام حاليا في البرتغال.

وغاب رونالدو عن انطلاق معسكر فريقه السعودي؛ بسبب الراحة التي حصل عليها إثر مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي أقيمت مؤخرًا في ألمانيا، وودعها من الدور ربع النهائي على يد فرنسا.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة الرياضية، فإن غياب كريستيانو عن معسكر النصر الذي انطلق في الـ7 من الشهر الجاري سيمتد حتى مطلع أغسطس المقبل.

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وأوضحت أنه بذلك "يتأكد غيابه عن مباريات النصر المتبقية في جدوله التحضيري بالبرتغال".

ونوهت الصحيفة إلى أن النجم البرتغالي اتفق مع إدارة النصر على الانضمام إلى المعسكر الثاني في مدينة ماربيا الإسبانية.

وأشارت: "لكن قائد النصر قد يلتحق بالبعثة في البرتغال، حال اكتفت عائلته من الإجازة قبل نهاية الشهر الجاري".

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يذكر أن رونالدو لم ينجح في التتويج بأي بطولة رسمية مع النصر، منذ الانضمام إليه في يناير 2023، ويستهدف تحقيق البطولات مع الفريق الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يخوض النصر، أولى مباريات الفريق الرسمية أمام نادي التعاون، في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس السوبر، والتي تستضيفها مدينة أبها خلال شهر أغسطس المقبل.