الأهلي والاتحاد يقدمان عروضًا للتعاقد مع جوزيه مورينيو

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الأهلي والاتحاد يفكران في التعاقد مع مورينيو للموسم المقبل لدرجة أنهما على استعداد لتقديم 50 مليون يورو له في الموسم الواحد.

وأوضحت الصحيفة أن هذا العرض أكثر من مغرٍ لمورينيو، الذي سينتهي عقده مع روما في 2024، وأنه يرتبط بالفعل لتدريب عدة فرق.

ويتولى البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو تدريب الاتحاد منذ يوليو 2022 وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، في حين تولى الألماني ماتياس يايسله تدريب الأهلي في يوليو الماضي.

وكان مورينيو البالغ من العمر 60 عاما قد قاد ريال مدريد 3 مواسم، بين 2010 و2013 وقاد الفريق للتتويج بـ3 ألقاب هي لقب في كل من الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

ووصل مورينيو مع ريال مدريد إلى نصف النهائي 3 مرات، حيث ودع أمام برشلونة وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند على الترتيب.

وعمل مورينيو مدربا لبورتو وتشيلسي (مرتين) وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وحقق مورينيو لقب الدوري المحلي في كل من البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.