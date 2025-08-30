أكبر أخطاء محمود الخطيب.. تعليق مثير من عمرو أديب حول "التصالح" مع مرتضى منصور

شن الإعلامي عمرو أديب هجوماً لاذعاً على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، ملقياً باللوم عليه في تعطيل مشروع أرض النادي في السادس من أكتوبر، والذي وصفه بـ"روح وأمل ومستقبل الزمالك".

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في وقت سابق سحب تخصيص قطعة الأرض المخصصة للنادي في السادس من أكتوبر.

وأوضح بيان سابق للوزارة أنها لن تتخذ أي إجراء يتعلق بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، في انتظار أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام.

وأعربت الوزارة في بيانها عن "تقديرها للدور المجتمعي والرياضي العريق لنادي الزمالك"، معربة عن استعدادها "لدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة في حال رغبة النادي وجديته، وتوافر الاشتراطات المقررة".

انفراجة جديدة

وشهدت الأزمة انفراجة جديدة منذ أيام، بعد أن عقد مجلس إدارة النادي الحالي اجتماعاً مع وزير الإسكان.

وأكد بيان للنادي أن الوزير شدد خلال الاجتماع على أن "الدولة داعمة لنادي الزمالك وجماهيره وأعضاء جمعيته العمومية".

وتناول الاجتماع بحث التظلم المقدم من النادي واستئناف العمل بالفرع، حيث أبدى الوزير "تفهمه الكامل لكل الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة النادي الحالي منذ توليه المسؤولية".

وتأكيداً على حجم الدعم غير المسبوق، أبدى الوزير استعداد الوزارة الكامل لمنح نادي الزمالك قطعة أرض إضافية بالتجمع الخامس وفق الضوابط المعمول بها، وذلك بعد إثبات جدية العمل بأرض النادي في السادس من أكتوبر.

هجوم مباشر

على الجانب الآخر، علق عمرو أديب على هذه التطورات بالهجوم على الإدارة السابقة، قائلاً: "هذه الأرض تحديدا مر عليها سنين وسنين ومجالس إدارة ما لم تعمل فيها حاجة، لا استثمار ولا بناء ولا تطوير".

وأكد أديب أن المجلس الحالي للنادي هو "مجلس إصلاح"، ورث "تركة سيئة جداً مليانة فساد وديون ومشاكل"، مشيراً إلى أنه يحاول أن "يشم نفسه ويقف على قدميه".

إلا أن أديب صعّد نبرته بشكل ملحوظ حين انتقل إلى الحديث عن مرتضى منصور بشكل مباشر، قائلاً: "لازم تعرفوا إن اللي عمل البلاغ ده في أرض الزمالك هو المعزول مرتضى منصور".

وختم كلامه بتعليق شديد اللهجة موجه إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قال فيه: "أكبر أخطاء محمود الخطيب انه اتنازل عن سجنك يا مرتضى"، في إشارة إلى تنازل الخطيب عن القضايا المرفوعة ضد مرتضى والتي تم فيها الحكم بحبسه.

واختتم: "هتتسجن مرة أخرى وسيعيش نادي الزمالك"، في إشارة إلى ما يُعتقد أنه رفض للتصالح بين الرجلين بعد خصومة طويلة.