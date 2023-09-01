بسبب كوكسال بابا ومحمد صلاح.. سخرية متبادلة بين جماهير الهلال والاتحاد (صور)
تبادل جماهير ناديي الاتحاد والهلال السعوديين السخرية، قبيل انطلاق مباراة الفريقين في الجولة الخامسة من دوري روشن.
جماهير الاتحاد ترفع صورة كوكسال لترد جماهير الهلال بصورة صلاح
وتشهد الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، اليوم الجمعة، مواجهة مثيرة بين ناديي الاتحاد والهلال.
وعلى استاد الأمير عبد الله الفيصل، قام عدد من جماهير الاتحاد برفع صورة كوكسال بابا وهو يرتدي قميص الهلال السعودي، في إشارة سخرية منهم لفشلهم في التعاقد مع ميسي.
وردت جماهير الهلال سريعًا برفع صور محمد صلاح وهو يرتدي قميص اتحاد جدة "فوتوشوب"، في رد سريع للسخرية بعد فشل الإدارة الاتحادية في ضم النجم المصري.
وقبل المباراة، يتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، ويتفوق على الأهلي بفارق الأهداف.
أما الهلال، فيحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من أربع مباريات.