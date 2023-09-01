بسبب كوكسال بابا ومحمد صلاح.. سخرية متبادلة بين جماهير الهلال والاتحاد (صور)

وتشهد الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، اليوم الجمعة، مواجهة مثيرة بين ناديي الاتحاد والهلال.

وعلى استاد الأمير عبد الله الفيصل، قام عدد من جماهير الاتحاد برفع صورة كوكسال بابا وهو يرتدي قميص الهلال السعودي، في إشارة سخرية منهم لفشلهم في التعاقد مع ميسي.

وردت جماهير الهلال سريعًا برفع صور محمد صلاح وهو يرتدي قميص اتحاد جدة "فوتوشوب"، في رد سريع للسخرية بعد فشل الإدارة الاتحادية في ضم النجم المصري.