انتقادات لبرونو فرنانديز بعد فيديو يُظهر ادعاءه الإصابة (شاهد)

نال البرتغالي برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، انتقادات قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه بالبعض بأنه "مثير للشفقة"، بعد تداول فيديو له يتظاهر من خلاله بالإصابة.

وسجل أليكس إيوبي هدفا قبل نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع بلحظات، ليقود فولهام لفوز مفاجئ 2-1 على مانشستر يونايتد، مساء السبت، في أول انتصار للفريق اللندني على ملعب أولد ترافورد منذ 2003، والثاني منذ 1963.

ولم يخسر يونايتد في خمس مباريات بالدوري سبقت لقاء الأمس، لكن هدف إيوبي في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع أذهب التفاؤل المتنامي في ملعب أولد ترافورد.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن "برونو فرنانديز وصفه بأنه "غشاش" و"مثير للشفقة"، بعد انتشار مقطع فيديو لقائد مانشستر يونايتد وهو يتألم أثناء محاولته الفوز بركلة حرة، خلال هزيمة يونايتد أمام فولهام.