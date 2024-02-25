انتقادات لبرونو فرنانديز بعد فيديو يُظهر ادعاءه الإصابة (شاهد)
نال البرتغالي برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، انتقادات قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه بالبعض بأنه "مثير للشفقة"، بعد تداول فيديو له يتظاهر من خلاله بالإصابة.
وسجل أليكس إيوبي هدفا قبل نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع بلحظات، ليقود فولهام لفوز مفاجئ 2-1 على مانشستر يونايتد، مساء السبت، في أول انتصار للفريق اللندني على ملعب أولد ترافورد منذ 2003، والثاني منذ 1963.
ولم يخسر يونايتد في خمس مباريات بالدوري سبقت لقاء الأمس، لكن هدف إيوبي في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع أذهب التفاؤل المتنامي في ملعب أولد ترافورد.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن "برونو فرنانديز وصفه بأنه "غشاش" و"مثير للشفقة"، بعد انتشار مقطع فيديو لقائد مانشستر يونايتد وهو يتألم أثناء محاولته الفوز بركلة حرة، خلال هزيمة يونايتد أمام فولهام.
وأشارت الصحيفة في تعليقها على الفيديو المتداول: "مع قلة الخيارات أمامه، سدد فرنانديز تسديدة بقدمه اليسرى من مسافة 30 ياردة، والتي أبعدها حارس مرمى فولهام بيرند لينو، لكن اللاعب البرتغالي ألقى بنفسه على الأرض لسبب غير مفهوم وهو يعاني من ألم وهمي، ما ظهر وكأنه التحام بسيط مع لاعب خط وسط فولهام ساسا لوكيتش".
وتابعت الصحيفة: "فرنانديز، الذي كان يمسك كاحله، طالب من دون جدوى بالحصول على ركلة حرة من الحكم مايكل أوليفر، الذي طلب منه النهوض، لكن قائد يونايتد واصل التدحرج على العشب، رغم أن زملاءه في الفريق يلعبون أمامه، وفي النهاية، عندما أدرك فرنانديز أخيرًا أنه لن يتم تنفيذ ركلة حرة، عاد للوقوف على قدميه - على ما يبدو من دون أي إزعاج - وبدأ في طلب الكرة".
وسرعان ما انتشر مقطع تظاهر فرنانديز بالإصابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار رد فعل عنيفًا من مشجعي يونايتد وكذلك المنافسين.
وكتب أحد مشجعي يونايتد: "عادةً ما أكون معجبًا كبيرًا ببرونو، ولكن هذا أمر مثير للشفقة، كمشجع ليونايتد، أستطيع أن أرى لماذا يقول الكثير من الناس أن برونو ليس مناسبًا ليكون قائدًا.
وقال مشجع آخر ليونايتد: "لحظات مثل هذه هي السبب وراء عدم احترام برونو فرنانديز من قبل مشجعي المنافسين، والحكام نادرًا ما يأخذونه على محمل الجد، وينسون قدراته".
ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 44 نقطة بعد 26 مباراة.