مفاجأة.. لاعبان فقط من منتخب ألمانيا كانا مؤيدين لحركة تكميم الفم

زعمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأحد أن تصرف لاعبي ألمانيا المثير للجدل قبل المباراة الافتتاحية لهم في كأس العالم ضد اليابان لم يكن يلقى إجماعا من اللاعبين.

وكان لاعبو المدرب هانز فليك واحدًا من عدد من الدول الأوروبية التي كانت تنوي أن يرتدي قادتها شارة "المثلية" خلال البطولة في قطر.