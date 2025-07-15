هل انسحب الهلال من السوبر السعودي بسبب رونالدو؟

ألقت تقارير إعلامية الضوء على أزمة اعتذار نادي الهلال السعودي عن المشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي 2025-2026، والتي تضم فرق النصر، والاتحاد، والقادسية أيضًا.

الهلال برر اعتذاره عن هذه البطولة التي تستضيفها هونغ كونغ على أراضيها؛ بإرهاق نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعد المشاركة في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية 2025، خلال صيف العام الحالي.

وانتهت مشاركة الفريق الهلالي في مونديال الأندية، من دور ربع النهائي - يوم 4 يوليو 2025 - بينما تنطلق منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في التاسع عشر من أغسطس القادم.

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ما علاقة كريستيانو رونالدو باعتذار الهلال؟

وعلى الرغم من تبرير الهلال للقرار بـ"إرهاق اللاعبين"؛ إلا أن خالد الربيعان، مستشار الاستثمار الرياضي، والكاتب في صحيفة "الرياضية"، ألمح إلى أن اعتذار "الزعيم" عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026؛ قد يكون بسبب الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد النصر.

وأشار الربيعان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى افتتاح متحف رونالدو في هونغ كونغ يوم 7 يوليو 2025، والذي يضم أكثر من 40 قطعة للأسطورة البرتغالية، منها الكرات والأحذية الذهبية ومعروضات شخصية وغرف تفاعلية وصور من طفولته.

وأضاف: "بعدها في أغسطس القادم مباشرة، سينطلق كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ.. هل يتحول رونالدو من (وجه إعلامي في المتحف إلى بطل الملعب مع النصر)؟".

واعتبر الربيعان أن إقامة متحف الأسطورة البرتغالية في هونغ كونغ، ثم تتويجه المحتمل بلقب كأس السوبر السعودي في نفس المكان، سيكونان بمثابة الفعالية المزدوجة، التي ترفع من قيمة العلامة التجارية للاعب في قارة آسيا.

واختتم الربيعان سلسلة تغريداته بخصوص ذلك، بالقول: "هل انسحاب الهلال من كأس السوبر السعودي له علاقة بهذا الحدث؟"؛ في تلميح إلى إمكانية اعتراض مسؤولي الزعيم، على إقامة البطولة خارج المملكة وفي هونغ كونغ بالتحديد، لخدمة مصالح لاعب الغريم التقليدي النصر.

شعبية "الدون"

من بين الأسباب أيضا التي تقلق الهلال شعبية "الدون" الجارفة في هونغ كونغ، والتي ظهرت في افتتاح متحفه حيث تواجد الآلاف من المشجعين في أول يوم بافتتاحه لمشاهدة مجسمات رونالدو الخاصة وكرته الذهبية وقمصانه للأندية التي لعب باسمها مثل ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وبالتأكيد النصر، وكل هذا بالتأكيد سيؤثر على الدعم الكبير الذي سيلقاه اللاعب البرتغالي داخل الملعب حال مواجهة الهلال في النهائي.

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الاستقبال

يشعر الهلاليون بالقلق من عدم الاستقبال الأمثل لهم عند وصولهم إلى هونغ كونغ كما سيحدث مع النصر وقائده الأسطورة رونالدو.

الإعلامي عبد العزيز المريسل، والداعم لنادي النصر، أطل على متابعيه عبر منصة "إكس" بتغريدة حملت التفسير الأغرب لانسحاب الهلال من كأس السوبر السعودي، حيث أشار إلى أن نادي النصر هو السبب الحقيقي لذلك القرار.

وفسر الإعلامي الرياضي حديثه بالإشارة إلى أن الهلال يخشى من عدم استقباله بالكيفية التي استقبل بها النصر سابقًا وسيُستقبل بها خلال البطولة؛ وذلك لأن شعبية العالمي أكبر كثيرًا من الزعيم على الصعيد العالمي.

وأتم بالتأكيد على أن ما قدمه الهلال من نتائج عظيمة في كأس العالم للأندية لن يجعله صاحب شعبية كبيرة على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن النصر سيبقى الأول في هذا المضمار.

المريسل كتب عبر منصة "إكس" تحت عنوان "قراءة وتحليل لانسحاب الهلال من كأس السوبر": "أعتقد أن ما قدمه الهلال في كأس العالم للأندية 2025 من ملحمة كروية عظيمة، لن يشفع له في أن تكون له شعبية كبيرة على مستوى العالم كالنصر. ولهذا؛ ربما جزموا أن الاستقبال الجماهيري له لن يكون أفضل من النصر، فقرروا الانسحاب".

يذكر أن الأسطورة كريستيانو رونالدو يملك أرقامًا رائعة مع نادي النصر، حيث سجل 93 هدفًا وصنع 19 أخرى، خلال 105 مباريات رسمية مع الفريق في مختلف المسابقات.

وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة هداف دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا، قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، بـ25 هدفًا.