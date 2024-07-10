برشلونة يملك اتفاقًا حول "صفقة الموسم"

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يمتلك بالفعل اتفاقًا شفهيًّا مع أولى صفقاته الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق تحت قيادة مدربه الجديد هانزي فليك.

وبدأ نادي برشلونة فترة إعداده، اليوم الأربعاء، في مقر المدينة الرياضية تحت قيادة فليك، ولكن الفريق الكتالوني لم يبرم حتى الآن أي صفقات.

وخلال الأيام الماضية ذكرت تقارير وجود رغبة قوية من برشلونة في ضم جناح أتلتيك بلباو، نيكو ويليامز، المتألق مع منتخب إسبانيا في بطولة "يورو 2024"، وهو الأمر الذي أكده أيضًا خوان لابورتا، رئيس النادي، في تصريحات إعلامية، قائلًا: "أحب نيكو ويليامز، ونحن قادرون في الوقت الراهن على دفع قيمة عقده".

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "فقد التقى برشلونة الأسبوع الماضي مع وكيل نيكو ويليامز، فيليكس تاينتا، وانتهت الاجتماعات باتفاق مبدئي بين النادي واللاعب فيما يتعلق بالشروط الشخصية للعملية".

ويشير العديد من المصادر، وفقًا للصحيفة، إلى أن الصفقة قد تصل إلى 50 مليون يورو، وهو رقم كبير للاعب شاب، لكنه يعكس إمكاناته العالية وموهبته الاستثنائية. وتابع التقرير: "يرى برشلونة في ويليامز قطعة أساسية لمستقبله، لاعبًا يمكنه تشكيل خط هجوم رائع مع زملائه الشباب".

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وأشارت الصحيفة إلى أن "برشلونة يواجه تحديَين رئيسَين لحسم صفقة نيكو ويليامز، أحدهما دفع الشرط الجزائي المحدد بـ 50 مليون يورو، والتحدي الآخر يتمثل في تسجيل اللاعب ضمن قيود سقف الرواتب المعمول بها في الدوري الإسباني.

وشارك ويليامز في 5 مباريات مع منتخب إسبانيا ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، وأحرز هدفًا وقدَّم تمريرة حاسمة.