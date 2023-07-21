إنتر ميامي يتعاقد رسميًا مع جوردي ألبا مدافع برشلونة ‬‬

وأصدر النادي بيانًا، اليوم الخميس، قال فيه: "يعلن إنتر ميامي اليوم أنه وقع عقدا مع مدافع المنتخب الإسباني جوردي ألبا لنهاية موسم 2024 في الدوري الأمريكي مع خيار التمديد لعام 2025".

وقال المدير الرياضي كريس هندرسون: "يملك جوردي خبرة كبيرة والسعادة لا تسعنا بالحصول على خدماته لمواصلة تعزيز فريقنا".

وأضاف: "أثبت لأكثر من عقد أنه أحد أفضل المدافعين في كرة القدم بسبب صلابته وقدرته على المساهمة في الهجوم".

وتابع: "نثق أنه سيساعد إنتر ميامي على تحقيق أهداف النادي هذا الموسم وما بعده".