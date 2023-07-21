إنتر ميامي يتعاقد رسميًا مع جوردي ألبا مدافع برشلونة
أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تعاقده مع جوردي ألبا مدافع برشلونة السابق لينضم إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفريق.
وأصدر النادي بيانًا، اليوم الخميس، قال فيه: "يعلن إنتر ميامي اليوم أنه وقع عقدا مع مدافع المنتخب الإسباني جوردي ألبا لنهاية موسم 2024 في الدوري الأمريكي مع خيار التمديد لعام 2025".
وقال المدير الرياضي كريس هندرسون: "يملك جوردي خبرة كبيرة والسعادة لا تسعنا بالحصول على خدماته لمواصلة تعزيز فريقنا".
وأضاف: "أثبت لأكثر من عقد أنه أحد أفضل المدافعين في كرة القدم بسبب صلابته وقدرته على المساهمة في الهجوم".
وتابع: "نثق أنه سيساعد إنتر ميامي على تحقيق أهداف النادي هذا الموسم وما بعده".
وغادر الظهير الأيسر البالغ من العمر 34 عاما برشلونة في نهاية الموسم الماضي بعد أن لعب أكثر من 450 مباراة مع النادي.
وفاز ألبا بدوري أبطال أوروبا عام 2015 وستة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الإسباني وخمسة ألقاب لكأس الملك وأربعة ألقاب لكأس السوبر الإسبانية وكأس العالم للأندية.
وسيكون ألبا، الذي خاض أكثر من 90 مباراة دولية مع إسبانيا، ضمن العديد من اللاعبين السابقين في برشلونة في تشكيلة إنتر ميامي التي تضم أيضا ميسي وسيرجيو بوسكيتس.
كما يتطلع إنتر ميامي للتعاقد مع لاعب برشلونة السابق لويس سواريز القادم من أوروغواي والذي يلعب حاليا مع جريميو في البرازيل.