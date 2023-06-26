رئيس رابطة الدوري الجزائري: بعض الأندية لا ترغب باستكمال المسابقة لتفادي الهبوط

وواصل مدوار انتقاد رؤساء الأندية قائلا: "هنا يريدون كل شيء، يريدون اللعب ولا يريدون ذلك، وهناك من لا يريد أن يسقط (يهبط للدرجة الأدنى)".

وأشار رئيس الرابطة إلى أن هذا الأمر يفتح المجال لرؤساء الأندية التي تصارع على البقاء، قائلا: "هناك من يرى في الأمر فرصة حتى لا يلعب المباريات وينتظر إلغاء السقوط".

وتابع: "الحديث عن توقيف البطولة لا يزال مستمرًا خاصة حينما يأتي من بعض الفرق التي يضرب بها المثل".

وكانت تقارير محلية أشارت قبل أيام إلى إمكانية وقف المسابقة وإلغاء الهبوط بسبب التأخر في إنهاء الموسم وقرب انطلاق الألعاب العربية التي تحتضنها الجزائر.

كما تحدث رئيس جمعية الشلف السابق عن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قائلا: "لا يوجد تواصل مع المديرية، هناك العديد من النقائص.. عليهم احترام برمجة البطولة وأخذها بعين الاعتبار لأنها مضبوطة مسبقًا".

وتمنى مدوار الخير للكرة الجزائرية، لكنه اشترط إجراء تغييرات وأمور جدية مستقبلًا.

وختم حديثه: "يجب أن يكون هناك تشاور بين الهيئات؛ لأننا منظومة كروية واحدة ولا يجب أن يرى كل طرف من جهته".