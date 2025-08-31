إحصائية جنونية.. الـVAR "كابوس" حقيقي لريال مدريد

كتب – نور الدين ميفراني

فاز ريال مدريد 2-1 على نظيره مايوركا في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، ليحقق فوزه الثالث على التوالي ويعتلي الصدارة "مؤقتًا".

وخلال المباراة ألغت تقنية حكم الفيديو (الفار) 3 أهداف لريال مدريد، اثنان سجلهما الفرنسي كيليان مبابي وتم إلغاؤهما بسبب التسلل والثالث سجله التركي أردا غولر وتم إلغاؤه بسبب ارتطام الكرة في يد اللاعب، رغم أنه كان يحاول حماية جسده.

ومنذ بداية استخدام تقنية حكم الفيديو في الدوري الإسباني موسم 2018-2019 كان ريال مدريد الفريق الأكثر تضررًا من قراراته خصوصًا في مسألة الأهداف الملغية.

وخلال 6 مواسم ألغت تقنية حكم الفيديو 37 هدفًا لريال مدريد لعدة أسباب، منها التسلل ولمسات اليد والأخطاء وهو رقم كبير كان سيمكن الفريق من نقاط عديدة وحرمته القرارات من اللقب.

ويتفوق ريال مدريد في مسألة إلغاء الأهداف من قبل تقنية حكم الفيديو بفارق كبير عن بقية أندية الدوري الإسباني، حيث يحتل فريق فياريال المركز الثاني بإلغاء 20 هدفًا، ويحتل إشبيلية المركز الثالث بإلغاء 19 هدفًا.

ولم تتدخل تقنية حكم الفيديو كثيرًا ضد الغريم التقليدي برشلونة، الذي تم إلغاء 14 هدفًا له فقط في 6 مواسم ويحتل المركز السابع، فيما يأتي أتلتيكو مدريد بالمركز الرابع بإلغاء 18 هدفًا.

إلغاء هذا العدد الكبير من الأهداف لريال مدريد في الدوري الإسباني يأتي جزء كبير منها بسبب سقوط مهاجميه في مصيدة التسلل، وظهر ذلك جليًّا خلال المباراة أمام ريال مايوركا، حيث سقط مبابي مرتين، كما تتذكر جماهير الفريق الملكي مباراة ذهاب الموسم الماضي في "سانتياغو بيرنابيو" أمام برشلونة، حيث ألغى هدفين لريال مدريد في الشوط الأول وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي قبل أن ينهار الفريق في الشوط الثاني ويتلقى 4 أهداف.

بانتصار أمس، رفع "الميرنغي" رصيده إلى 9 نقاط، في صدارة الترتيب محققًا العلامة الكاملة، تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، بينما تجمد رصيد مايوركا عند نقطة واحدة، في المركز الـ18.