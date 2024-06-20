الزمالك يحسم موقفه من استكمال مباريات الدوري المصري

مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب أصدر، يوم الاثنين الماضي، بيانًا رسميًا أكد خلاله تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرياضية وتكافؤ الفرص؛ بغرض الوصول إلى منافسة عادلة، وهي اعتبارات يكفلها الاتحاد الدولي لكره القدم "فيفا".

وقال الزمالك في بيانه السابق: "تُلعب مباريات الدور الثاني مع الدور الأول أو قبلها وتتلاحق المباريات في مدد زمنية متقاربة لبعض الأندية دون الأخرى، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، رغم أن نتائج الدور الأول لمسابقة الدوري بمثابة بطولة يتحدد وفقاً لها الفرق المتأهلة للبطولات الأفريقية، فضلا عن ذلك فإن قواعد المنافسة العادلة تقتضي استكمال كل الفرق المتنافسة لمباريات كل مرحلة في توقيت متزامن".

وأشارت بعض التقارير الصحفية المصرية إلى أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب قد يتراجع عن تلك المطالب، وسيرضخ للعب أمام الأهلي، من دون انتظار لعب مباريات الدور الأول.