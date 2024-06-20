الزمالك يحسم موقفه من استكمال مباريات الدوري المصري
ردّ الإعلامي أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على تقارير أشارت إلى تراجع مجلس إدارة النادي الأبيض عن مطالبه التي أصدرها خلال البيان الأخير، والخاصة بعدم لعب مباراة الأهلي إلا بعد استكمال مباريات الدور الأول.
مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب أصدر، يوم الاثنين الماضي، بيانًا رسميًا أكد خلاله تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرياضية وتكافؤ الفرص؛ بغرض الوصول إلى منافسة عادلة، وهي اعتبارات يكفلها الاتحاد الدولي لكره القدم "فيفا".
وقال الزمالك في بيانه السابق: "تُلعب مباريات الدور الثاني مع الدور الأول أو قبلها وتتلاحق المباريات في مدد زمنية متقاربة لبعض الأندية دون الأخرى، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، رغم أن نتائج الدور الأول لمسابقة الدوري بمثابة بطولة يتحدد وفقاً لها الفرق المتأهلة للبطولات الأفريقية، فضلا عن ذلك فإن قواعد المنافسة العادلة تقتضي استكمال كل الفرق المتنافسة لمباريات كل مرحلة في توقيت متزامن".
وأشارت بعض التقارير الصحفية المصرية إلى أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب قد يتراجع عن تلك المطالب، وسيرضخ للعب أمام الأهلي، من دون انتظار لعب مباريات الدور الأول.
ولكن أحمد سالم، المتحدث باسم إدارة الزمالك، قال في بيان رسمي إن "كل ما يتردد عن تراجع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب عن مطالبه مجرد شائعات، ليس لها أي أساس من الصحة".
وأضاف: "الفريق الأول لن يلعب أيا من مباريات الدور الثاني إلا بعد انتهاء جميع الفرق من أداء مباريات الدور الأول وفقا لترتيب القرعة الأصلية".
واختتم: "بانتظار نتائج التحقيق فيما حدث من أخطاء تحكيمية صارخة بحق نادي الزمالك في المباراة الأخيرة بصفة خاصة، ومنذ بداية الموسم بصفة عامة".
وأكد الزمالك أنه لن يشارك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية.
وطالب مجلس الزمالك بانتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة الاتحاد المصري ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.