على طريقة فينيسيوس.. اللقطة الخرافية لشيكو بانزا في مباراة الزمالك (فيديو)

على طريقة فينيسيوس.. اللقطة الخرافية لشيكو بانزا في مباراة الزمالك (فيديو)
لحظة تسجيل هدف شيكو بانزا في مرمى فاركوالمصدر: حساب الزمالك عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
27 أغسطس 2025، 1:00 ص

سجل الأنغولي شيكو بانزا هدف فوز  الزمالك في لقاء فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري.

واقتنص الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بعد فوزه بنتيجة 1-0 على حساب فاركو على ملعب السلام.

 وأبهر اللاعب الأنغولي جماهير الزمالك بلقطة خرافية في مباراة فاركو حين سجل الهدف في الدقيقة 48 بعدما حول كرة عرضية من الفلسطيني عدي الدباغ بتسديدة في مرمى الضيوف.

شيكو بانزا سجل الهدف وهو ينظر بعيداً عن مرمى فاركو في لقطة استعراضية غير معتادة في الدوري المصري.

شيكو بانزا لحظة تسجيل هدفه في لقاء فاركو
لحظة تسجيل هدف شيكو بانزا

لقطة خرافية على طريقة النجوم الكبار

سبق أن سجل العديد من النجوم الكبار أهدافاً بهذه الطريقة الاستعراضية الرائعة التي خطفت الأضواء في ملاعب الساحرة المستديرة.

 وسبق أن أحرز النجم الكرواتي أندري كراماريتش هدفاً من ضربة جزاء لصالح فريقه السابق هوفنهايم أمام بروسيا دورتموند من ضربة جزاء في الملاعب الألمانية عام 2020.

ضربة جزاء كراماريتش في مرمى دورتموند

وأحرز اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفاً لصالح ريال مدريد في نوفمبر 2024 أمام أوساسونا بالدوري الإسباني.

وركض فينيسيوس في هجمة مرتدة نفذها حارس مرمى ريال مدريد بتمرير الكرة إلى النجم البرازيلي الذي راوغ ببراعة ثم أودع الكرة الشباك وهو ينظر بعيداً عن المرمى.

فينيسوس يحرز هدفا بطريقة رائعة

وكرر نفس الأمر اللاعب الكولومبي لويس دياز مع فريقه السابق ليفربول الإنجليزي بجانب البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الريدز السابق والذي لعب أيضاً للأهلي السعودي.

لويس دياز يحرز هدفا بطريقة جمالية مع ليفربول
فيرمينو يحرز هدفاً مع ليفربول بطريقة رائعة

 

 

