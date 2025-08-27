على طريقة فينيسيوس.. اللقطة الخرافية لشيكو بانزا في مباراة الزمالك (فيديو)

سجل الأنغولي شيكو بانزا هدف فوز الزمالك في لقاء فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري.

واقتنص الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بعد فوزه بنتيجة 1-0 على حساب فاركو على ملعب السلام.

أخبار ذات علاقة ملخص وهدف ورجل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

وأبهر اللاعب الأنغولي جماهير الزمالك بلقطة خرافية في مباراة فاركو حين سجل الهدف في الدقيقة 48 بعدما حول كرة عرضية من الفلسطيني عدي الدباغ بتسديدة في مرمى الضيوف.

شيكو بانزا سجل الهدف وهو ينظر بعيداً عن مرمى فاركو في لقطة استعراضية غير معتادة في الدوري المصري.

أخبار ذات علاقة الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على فاركو

لقطة خرافية على طريقة النجوم الكبار

سبق أن سجل العديد من النجوم الكبار أهدافاً بهذه الطريقة الاستعراضية الرائعة التي خطفت الأضواء في ملاعب الساحرة المستديرة.

أخبار ذات علاقة مفاجأة وهدّاف.. أكثر لاعب أبهر جمهور الزمالك أمام فاركو

وسبق أن أحرز النجم الكرواتي أندري كراماريتش هدفاً من ضربة جزاء لصالح فريقه السابق هوفنهايم أمام بروسيا دورتموند من ضربة جزاء في الملاعب الألمانية عام 2020.

وأحرز اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفاً لصالح ريال مدريد في نوفمبر 2024 أمام أوساسونا بالدوري الإسباني.

وركض فينيسيوس في هجمة مرتدة نفذها حارس مرمى ريال مدريد بتمرير الكرة إلى النجم البرازيلي الذي راوغ ببراعة ثم أودع الكرة الشباك وهو ينظر بعيداً عن المرمى.

وكرر نفس الأمر اللاعب الكولومبي لويس دياز مع فريقه السابق ليفربول الإنجليزي بجانب البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الريدز السابق والذي لعب أيضاً للأهلي السعودي.