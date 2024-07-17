ألمح بشير التابعي نجم الزمالك السابق، إلى تورط النادي الأهلي، في أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، وذلك بعد براءته من تعاطي المنشطات.

وأعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، في بيان رسمي رفع الإيقاف عن رمضان صبحي.

وأكدت اللجنة على عدم فرض عقوبة على اللاعب، بالإضافة إلى الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب.

وبدورها أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار.

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وقال بشير التابعي في تصريحات تليفزيونية إنه يثق ببراءة رمضان صبحي من أزمة المنشطات، مؤكدا أن تلك القضية خرجت بفعل فاعل".

وأضاف:" من أثار تلك القضية هو (الباب العالي)، من أجل منع الاعب من الانتقال لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم من يقف وراء ذلك".

وواصل ملمحًا إلى أن النادي الأهلي له دور كبير في هذا الملف، قائلا: "الأهلي لن ينسى ما فعله رمضان صبحي برفض البقاء في صفوفه والانتقال لنادي بيراميدز".

وتابع: "(الباب العالي) لا ينسى أي شيء مطلقا".

ولم يشارك رمضان صبحي في أي مباراة مع بيراميدز منذ يوم 19 مايو الماضي، حين لعب ضد الإسماعيلي بالدوري المصري قبل إيقافه بناء على خطاب رسمي وارد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وأصبح رمضان صبحي مؤهلًا من الناحية القانونية للعودة إلى مباريات فريقه بداية من لقاء بيراميدز ضد الأهلي المقرر يوم 22 يوليو الجاري ضمن منافسات الجولة 31 للدوري المصري.