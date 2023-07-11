تقرير: مبابي سيكمل مسيرته مع باريس حتى لو على مقاعد البدلاء

مبابي سيبقى لهذا السبب

وكشفت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية عن تفاصيل جديدة حول مصير مبابي مع "البي إس جي"، مؤكدة أن المهاجم الفرنسي لن يغادر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت: "كيليان مبابي أشعل النار في باريس سان جيرمان في الأسابيع الأخيرة برفضه التمديد، رغم الإنذار الذي وجهه الرئيس ناصر الخليفي إما قبول عقد جديد وإما المغادرة خلال فترة الانتقالات، حيث لم يتغير موقف المهاجم الفرنسي وفقًا للمعلومات الواردة".

وتابعت: "مبابي يُصر على البقاء مع باريس سان جيرمان لعام آخر حتى لو نفذوا التهديد ببقائه على مقاعد البدلاء طوال الموسم بسبب تخطيطه للرحيل مجانًا العام المقبل.. إنه مستعد لقبول هذا الوضع".

جر مبابي إلى "الوحل"

إذاعة "مونت كارلو" قالت إنه "يتم جر مبابي في الوحل، وإدارة باريس تفعل كل ما في وسعها لخفض شعبيته.. في هذه القصة لا نفهم كيف وصلنا إلى هذا الوضع المعقد؟".

وتساءلت الإذاعة الفرنسية: "مَن الذي اتخذ قرارًا بتعقيد الموقف؟ وما الخروج المحتمل من هذه الأزمة؟ المخرج الوحيد، إذا أراد باريس سان جيرمان الاستمرار في هذه المناورة هو إخبار مبابي، بما أنه لم يمدد ولن يمدد، أنه سيبقى على مقاعد البدلاء طوال الموسم".

واختتمت الإذاعة تقريرها بأن المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا لا ينوي المغادرة خلال فترة الانتقالات. بعد رؤية النادي يخدش صورته علنًا في الأسابيع الأخيرة.