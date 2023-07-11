تقرير: مبابي سيكمل مسيرته مع باريس حتى لو على مقاعد البدلاء
تتواصل لعبة "القط والفأر" بين كيليان مبابي وفريق باريس سان جيرمان، بشأن مستقبل المهاجم الشاب خلال الفترة المقبلة.
العلاقة بين الطرفين توترت عندما قام المهاجم الفرنسي الشهر الماضي بإرسال خطابًا إلى النادي يبلغه فيه بعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل وهو ما يعني رحيله مجانًا في يونيو/ حزيران 2024.
وردَّ عليه ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان قائلًا إنه لن يسمح لمبابي بالرحيل مجانًا.
وإذا لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان فلن يستطيع النادي تعويض مبلغ 180 مليون يورو أنفقها لضمه من موناكو.
مبابي سيبقى لهذا السبب
وكشفت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية عن تفاصيل جديدة حول مصير مبابي مع "البي إس جي"، مؤكدة أن المهاجم الفرنسي لن يغادر خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأضافت: "كيليان مبابي أشعل النار في باريس سان جيرمان في الأسابيع الأخيرة برفضه التمديد، رغم الإنذار الذي وجهه الرئيس ناصر الخليفي إما قبول عقد جديد وإما المغادرة خلال فترة الانتقالات، حيث لم يتغير موقف المهاجم الفرنسي وفقًا للمعلومات الواردة".
وتابعت: "مبابي يُصر على البقاء مع باريس سان جيرمان لعام آخر حتى لو نفذوا التهديد ببقائه على مقاعد البدلاء طوال الموسم بسبب تخطيطه للرحيل مجانًا العام المقبل.. إنه مستعد لقبول هذا الوضع".
جر مبابي إلى "الوحل"
إذاعة "مونت كارلو" قالت إنه "يتم جر مبابي في الوحل، وإدارة باريس تفعل كل ما في وسعها لخفض شعبيته.. في هذه القصة لا نفهم كيف وصلنا إلى هذا الوضع المعقد؟".
وتساءلت الإذاعة الفرنسية: "مَن الذي اتخذ قرارًا بتعقيد الموقف؟ وما الخروج المحتمل من هذه الأزمة؟ المخرج الوحيد، إذا أراد باريس سان جيرمان الاستمرار في هذه المناورة هو إخبار مبابي، بما أنه لم يمدد ولن يمدد، أنه سيبقى على مقاعد البدلاء طوال الموسم".
واختتمت الإذاعة تقريرها بأن المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا لا ينوي المغادرة خلال فترة الانتقالات. بعد رؤية النادي يخدش صورته علنًا في الأسابيع الأخيرة.
وربطت العديد من التقارير، أخيرًا، مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، هذا الصيف، مقابل صفقة مكلفة أو الميركاتو المقبل.
واشتعلت الحرب، أخيرًا، بين مبابي وإدارة ناديه الفرنسي، خاصة بعدما أبلغ الإدارة بأنه لن يُفعّل بند تجديد العقد، حتى يونيو 2025، ما يعني نهاية العقد الحالي في يونيو 2024.
لذلك قد يُضطر باريس سان جيرمان لبيع "مبابي" هذا الصيف للحصول على مقابل مادي، وتجنب رحيله مجانًا بعد عام من الآن.