غضب وغموض.. يوسف بلايلي يفجّر أزمة جديدة في الترجي التونسي

عاد الجدل ليتصاعد بقوة في أوساط الترجي التونسي حول العلاقة مع النجم الجزائري يوسف بلايلي بعد سفر بعثة الفريق اليوم الجمعة إلى نيامي عاصمة النيجر لمواجهة نادي "آس فان" النيجر في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.

ويستهل الترجي، بطل إفريقيا 4 مرات مشاركته القارية للموسم العاشر تواليا في دوري أبطال أوروبا بعد غد الأحد بملاقاة بطل النيجر على أن تقام مباراة الإياب في ملعب رادس بعد أسبوع.

وشهدت قائمة الترجي لمباراة آس فان النيجر غيابا مفاجئا ومتكررا ليوسف بلايلي، النجم المثير للجدل، ليفرز موجة من الجدل والتساؤلات الغامضة والغضب في آن واحد.

وأعلن الترجي التونسي قائمة من 21 لاعبا شدوا الرحال اليوم الجمعة في رحلة عادية إلى النيجر لخوض أولى مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا، حيث نزل غياب يوسف بلايلي عن اصطحاب زملائه إلى النيجر ضجة قوية في أوساط الفريق وبين مشجعيه عبر منصات التواصل.

وكشف الترجي أن سبب غياب بلايلي يعود إلى نزلة برد (زكام) حادة منعته من السفر مع بعثة الفريق ليتغيب عن المباراة.

وقال الترجي في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": تتجه بعثة الترجي الرياضي التونسي إلى النيجر لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول لرابطة أبطال إفريقيا التي سيواجه خلالها نادي القوات المسلحة من النيجر يوم الأحد القادم".

وأضاف: "قائمة الفريق تشهد غياب لاعبنا يوسف البلايلي الذي تعرض إلى نزلة برد حادة حالت دون سفره مع الفريق إلى النيجر".

ولم يكن غياب يوسف بلايلي عن تشكيلة الترجي هو الأول من نوعه للنجم الجزائري، فقد سبق له أن تخلف عن مباراة الجولة الافتتاحية من الدوري التونسي للمحترفين يوم 9 أغسطس الماضي أمام مستقبل قابس ليفجر أزمة من التفاعلات والأسئلة الغامضة.

وفي الموسم الماضي تغيب بلايلي عن بعض المباريات من بينها مواجهة مستقبل سليمان في الدوري دون تفسير واضح لأسباب ذلك.

وضجت منصات التواصل بالأسئلة حول دوافع غياب اللاعب الجزائري فيما طالب عدد من المشجعين ببيان واضح وحاسم من النادي لوضع حد للغموض والتشكيك في رواية إصابة بلايلي بنزلة برد.



وقالت مصادر قريبة من الترجي إن يوسف بلايلي طلب إعفاءه من خوض مباراة الذهاب والسفر إلى النيجر لأسباب خاصة في حين راجت معلومات أخرى حول رغبة مدرب الترجي ماهر الكنزاري في منح الراحة للاعبه للمنافسات المقبلة.



ولم ينه إعلان الترجي عن إصابة بلايلي بزكام حاد الجدل والتفاعلات الغاضبة حول غياب النجم الجزائري.

وضمت قائمة الترجي للمباراة 5 مهاجمين وهم يان ساس وكسيلة بوعالية وأشرف الجابري وأحمد بوعصيدة وأبوبكر دياكتي.